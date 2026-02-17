Considerado aberração, pedágio free flow tem cobrança liberada pela ANTT no PR

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) deu sinal verde para o início da cobrança de pedágio eletrônico em sistema de livre passagem (Free Flow) em três novos pontos no Paraná. A decisão foi tomada na última quinta-feira durante a 1026ª Reunião de Diretoria Colegiada e contempla as localidades de Lindoeste (BR-163), Ampére (PR-182) e Pato Branco (PR-280). Este tipo de pedágio chegou a ser considerado como uma aberração por deputados do Paraná.

Além da autorização para os novos pontos de cobrança, a ANTT também aprovou o reajuste da Tarifa Básica de Pedágio (TBP), seguindo regras contratuais estabelecidas anteriormente. O processo teve como relator o diretor Felipe Queiroz e envolve a Concessionária EPR Iguaçu S.A., que administra mais de 660 quilômetros de rodovias federais e estaduais paranaenses.

A concessão segue operando simultaneamente com praças de pedágio físicas já existentes e com os novos pórticos eletrônicos, conforme previsto no contrato original e seus termos aditivos.

Esta medida representa um avanço na modernização da infraestrutura rodoviária e diversifica os modelos de cobrança, ao substituir a construção de novas praças físicas por pórticos eletrônicos. Na prática, isso contribui para a redução de filas, aumento da fluidez do tráfego e melhoria da segurança viária, sem alterar as regras contratuais ou antecipar cobranças.

A decisão reforça um compromisso central da regulação: novos pontos de cobrança só começam a operar após a entrega efetiva dos Trabalhos Iniciais e a comprovação de que a rodovia está adequada para atender os usuários.

Antes de autorizar o início da cobrança, a ANTT realizou análise técnica minuciosa, incluindo inspeções em campo, auditorias documentais e testes operacionais por mais de 30 dias. A concessionária cumpriu integralmente todas as exigências contratuais, como a conclusão dos Trabalhos Iniciais previstos até o 12º mês de concessão, implantação e testes do sistema Free Flow, comprovação de capacidade financeira, entrega de relatórios de redução de sinistros e regularização ambiental do trecho.

Somente após o ateste formal da capacidade operacional do sistema rodoviário, a Agência autorizou o início da cobrança, garantindo que o usuário só pague por serviços efetivamente entregues.

Como funciona o pedágio Free Flow no Paraná?

Nos novos pontos autorizados, a cobrança será feita por meio do sistema de livre passagem, sem necessidade de praças físicas. O veículo segue sem parar, sendo identificado por pórticos eletrônicos que reconhecem a placa ou tag veicular. O pagamento pode ser realizado de forma automática ou posterior, conforme o meio escolhido pelo usuário.

Isso significa maior fluidez, menos tempo de viagem, mais segurança e redução no consumo de combustível, especialmente para quem utiliza a rodovia com frequência, como trabalhadores, transportadores e moradores da região.

Reajuste tarifário segue contrato

O reajuste autorizado segue estritamente o previsto em contrato, com base na variação do IPCA, índice oficial de inflação. O percentual aplicado foi de 10,87%, refletindo a atualização monetária acumulada desde a data de referência contratual.

A ANTT também realizou análise criteriosa para garantir justiça tarifária, especialmente em trechos com duplicação parcial. Nesses casos, o cálculo considerou apenas a proporção efetivamente duplicada da rodovia, evitando cobranças indevidas e respeitando a percepção real do usuário sobre a qualidade da via.

Com isso, a tarifa média para veículos de passeio passa de R$ 14,40 para R$ 16,00, já considerados os critérios de arredondamento previstos contratualmente.

Fiscalização permanente

A autorização para cobrança nos novos pontos não encerra o papel da Agência. A ANTT mantém fiscalização permanente sobre a concessionária, acompanhando o cumprimento das obrigações contratuais, o desempenho operacional e a qualidade dos serviços prestados.

A concessionária também é obrigada a realizar ampla divulgação prévia, com informações claras sobre valores, formas de pagamento, descontos e canais de atendimento, com atenção especial a idosos, pessoas com deficiência e cidadãos com menor familiaridade com meios digitais.

Ao autorizar o início da cobrança eletrônica e o reajuste tarifário, a ANTT reafirma um princípio central da sua atuação: infraestrutura não é apenas concreto, asfalto ou tecnologia, é cuidado com vidas, com o tempo das pessoas e com o direito de ir e vir com segurança e dignidade.

Cada decisão regulatória é tomada com base técnica, transparência e responsabilidade pública, sempre colocando o usuário no centro. Porque instituições são maiores que pessoas, mas só existem porque são feitas por pessoas para pessoas.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉