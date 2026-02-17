Novo parque “esponja” de Curitiba terá nome sugerido pela população

Que tal dar uma mão na escolha do nome do novo parque de Curitiba? O prefeito Eduardo Pimentel contou nas redes sociais que está aceitando sugestões para definir a identidade do espaço que está sendo construído no bairro Atuba, próximo ao Santa Cândida. E o movimento nas redes já começou!
O projeto, inicialmente conhecido como “parque esponja”, tem uma função especial além do lazer: vai funcionar como uma grande bacia de contenção para evitar os tradicionais alagamentos que castigam a região Norte da capital durante temporais.
“O nome ainda não temos, vamos discutir em conjunto com a cidade. Na verdade ali é uma grande bacia de contenção do bairro Atuba perto do Santa Cândida, que vai reservar água e evitar o alagamento na região norte que sempre teve muito alagamento, um trabalho de sustentabilidade”, disse Pimentel no Instagram.
Como vai funcionar o Novo Parque de Curitiba?
A ideia é simples e eficiente: em dias de sol, o espaço será um parque tradicional para a população curtir. Mas quando a chuva apertar (e sabemos como Curitiba é boa nisso!), ele se transforma em uma área de retenção hídrica, segurando temporariamente grandes volumes de água.
É uma solução baseada na natureza que várias cidades já adotam para enfrentar eventos climáticos extremos. Aliás, a região do Atuba sofre há anos com enxurradas e alagamentos, um problema estrutural que finalmente ganha uma resposta à altura.
Sugestões já pipocam nas redes
E não demorou nada para os curitibanos começarem a sugerir nomes para o novo espaço. Nos comentários do post do prefeito já apareceram várias ideias:
– Parque Eco Barreira
– Parque Diego Saldanha (homenagem ao ativista criador da Eco Barreira)
– Parque Ibirama (“Terra da Fartura” em tupi-guarani)
– Parque Enedina Alves Marques (em homenagem à primeira engenheira negra do Brasil)
– Parque Rafael Greca (referência ao ex-prefeito).
A consulta popular não só aumenta o engajamento da comunidade como transforma o projeto em um símbolo coletivo para a região. Ah, e vale lembrar que essa iniciativa integra um conjunto de ações voltadas à mitigação dos impactos das chuvas intensas na cidade.
Ainda não tem prazo definido para a escolha oficial do nome, mas o movimento nas redes sociais já mostra que o debate vai esquentar nos próximos dias. E você, já tem algum palpite para batizar o novo parque?
