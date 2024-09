Parque Vila Velha participa de evento internacional da Nasa

O Parque Estadual de Vila Velha, em Ponta Grossa, será palco de um evento oficial promovido pela Nasa, agência espacial dos Estados Unidos, em todo o mundo. A Caminhada Noturna, em comemoração à Noite Internacional de Observação da Lua, será realizada no próximo sábado (14), a partir das 18 horas.

O público será guiado por Matheus Frare, profissional que conduzirá a caminhada e que apresentará uma narrativa envolvente sobre a origem da Lua e seu impacto na Terra. Também haverá exposição de meteoritos lunares. Cada participante receberá um certificado de participação, emitido diretamente pela Nasa, com o selo do Parque Vila Velha.

O gestor do parque, Leandro Ribas, afirma que o documento simboliza não só a participação em um evento internacional, mas também o interesse dos visitantes pelo universo e pela ciência. “É uma lembrança única que vai além de um simples papel, conectando os participantes a uma rede global de entusiastas da astronomia. Esta é uma oportunidade de mostrar que o Parque Vila Velha não é apenas um destino turístico, mas também um espaço de conexão com o universo”, destaca.

A participação coloca o Parque Vila Velha no mapa de eventos globais de astronomia. A unidade já conta com observação do céu por meio de caminhadas noturnas em noites de Lua Nova ou Cheia. No caso do evento deste sábado, além da caminhada, os participantes terão uma noite de descobertas e encantamento, podendo explorar o satélite natural da Terra por meio de telescópios. Será possível observar em detalhes as crateras e mares lunares.

Internacional

Segundo a agência espacial, a Noite Internacional de Observação da Lua visa incentivar a observação, apreciação e compreensão do satélite natural e sua interligação com a ciência e a exploração espacial promovida pelo órgão norte-americano. Ocorre anualmente, entre setembro e outubro, a depender da fase da Lua, que deve estar próxima do quarto crescente.

Sobre o parque

Localizado a apenas uma hora de Curitiba, o Parque Estadual de Vila Velha é o primeiro parque estadual criado no Paraná, em 1953. É também o primeiro concedido pelo Governo do Estado, desde 2020, por meio do Instituto Água e Terra (IAT). É administrado pela Soul Vila Velha, uma empresa do Grupo Soul Parques.

As bilheterias e acesso ao parque funcionam até as 15 horas. O parque indica a chegada ainda pela manhã, para que os visitantes possam conhecer seus atrativos, como os Arenitos, as Furnas e a Lagoa Dourada, além de poder se deliciar com diversas opções gastronômicas e atrações de aventura, como tirolesa, arvorismo e cicloturismo.

Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente pelo site do parque clicando AQUI.

TENSO!!! Na base do pó!! Curitiba ainda tem ruas sem asfalto, acredita?? Triste demais! O que aconteceu com esse bichinho? Registro é impressionante! Pra que?? Moda nas estradas é um PERIGO para você e sua família!