Os números da pandemia de coronavírus no Paraná chegaram nesta sexta-feira (2) a 180.258 casos confirmados e 4.516 mortes causadas pela covid-19. Segundo o boletim da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), o estado registrou em relação ao dia anterior aumento de 1.384 ocorrências do vírus, além de 33 óbitos – as vítimas têm entre 18 e 99 anos, sendo 12 mulheres e 21 homens.

Há atualmente 5.075 exames aguardando resultados para confirmar ou descartar o diagnóstico. De acordo com o documento da Sesa, são considerados recuperados 133.977 paranaenses, ou seja, 74,3% do total de infectados desde março.

A taxa de ocupação das UTIs SUS adulto exclusivas para tratamento de pacientes com covid-19 caiu para 66% – era 68% na quinta-feira. Estão disponíveis 373 das 1.085 unidades reservadas para a pandemia. Em território paranaense, estão internadas 1.820 pessoas, nas redes pública e privada, considerando todos os tipos de leitos e incluindo casos suspeitos e confirmados da doença.

