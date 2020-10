O Paraná registrou mais 994 casos e 13 mortes por covid-19 neste domingo (11). Agora, o estado soma 190.124 pessoas infectadas e 4.721 mortes desde o início da pandemia, conforme dados da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).

Já os internados neste domingo somam 807 pacientes com diagnóstico confirmado de coronavírus. Desses, 372 pacientes estão internados na UTI e 426 em leitos de enfermaria nos hospitais. Há outros 874 pacientes internados que são suspeitos de covid-19 e aguardam resultado de exame: 382 em UTI e 492 em enfermaria.

As 13 novas vítimas fatais do coronavírus no Paraná são 10 homens e três mulheres de idade entre 43 e 91 anos. Cinco pacientes eram de Curitiba, três de Ponta Grossa e os outros eram dos municípios de aguariaíva, Piraí do Sul, Santa Mariana, São José dos Pinhais e Terra Roxa. Uma das mortes ocorreu em setembro mas foi confirmada a causa agora. Os demais foram todos no mês de outubro.