O Paraná registrou nesta quinta-feira (12) mais de 2 mil novos casos de coronavírus pela primeira vez desde 26 de setembro (2.055). Segundo o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o estado somou mais 2.195 ocorrências da covid-19 nas últimas 24 horas.

LEIA MAIS – Curitiba enfrenta nova piora da pandemia, com 10 mortes e mais de 5 mil casos ativos

Também foram confirmadas 51 mortes pela doença – 22 mulheres e 29 homens, de 32 a 90 anos. Com essa atualização, os números da pandemia chegam a 225.514 infectados – dos quais 171.523 já recuperados – e 5.559 óbitos.

LEIA AINDA – Paraná teme nova onda de coronavírus no verão após alta em Santa Catarina

A quantidade de testes de coronavírus aguardando resultados dos laboratórios também vem disparando: são 11.578 nesta quinta, eram 5.444 há um mês. A taxa de ocupação das UTIs SUS adulto exclusivas para a covid-19 é de 64% – 327 das 898 unidades estão livres. No total, somando as redes pública e privada, de todos os tipos de leitos, há 1.560 paranaenses internados com suspeita ou diagnóstico da patologia.