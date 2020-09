O Paraná registrou 22 novas mortes e mais 1.249 casos de Covid-19, de acordo com o boletim da Secretaria estadual da Saúde (Sesa) divulgado neste domingo (13). As vítimas são oito mulheres e 14 homens, com idades que variam de 29 a 91 anos.

Todos estavam internados. As mortes ocorreram entre os dias 9 e 13 de setembro nos seguintes municípios: Curitiba (6), Fazenda Rio Grande (3), Colombo (2), Foz do Iguaçu (2), Almirante Tamandaré, Campo Largo, Cerro Azul, Dois Vizinhos, Francisco Beltrão, Ivaiporã, Lapa, Medianeira e Ponta Grossa. O Paraná soma mais de 152 mil casos e 3.783 mortos pela doença.