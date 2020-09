Curitiba tem mais dez mortes e 446 novos casos de covid-19, aponta o boletim epidemiológico divulgado neste domingo (13) pela prefeitura de Curitiba. Com os estes números, já são 1.128 mortes e um total de 38.336 moradores de Curitiba que testaram positivo para o novo coronavírus. Desses, 32.721 estão liberados do isolamento e são considerados recuperados.

Segundo a prefeitura de Curitiba as novas vítimas são três homens e 7 mulheres, com idades entre 50 e 91 anos. Oito destes novos óbitos ocorreram nas últimas 48 horas. São 4.487 casos ativos, ou seja, pessoas que estão com potencial transmissão do vírus.

84% dos leitos ocupados em Curitiba

Já a taxa de ocupação dos 334 leitos de UTI SUS exclusivos para covid-19 está em 84%. Todos os pacientes que são internados com quadro de síndrome respiratória aguda grave vão para os leitos exclusivos covid-19 e não apenas os casos confirmados da doença. Há 54 leitos livres hoje. Nesta última semana puderam ser desativados cinco leitos pediátricos de UTI covid-19 no hospital Pequeno Príncipe e dez leitos de adultos no Hospital de Clínicas. Estas vagas retornaram para atendimentos de outras demandas de saúde.

Paraá com 22 novas mortes

O Paraná registrou 22 novas mortes e mais 1.249 casos de Covid-19, de acordo com o boletim da Secretaria estadual da Saúde (Sesa) divulgado neste domingo (13). As vítimas são oito mulheres e 14 homens, com idades que variam de 29 a 91 anos.