Paraná já tem oito novos secretários após saída de aliados para eleições

Novos nomes para assumir secretarias deixadas por aliados do governador Ratinho Júnior foram anunciados nesta quarta-feira (15/4) pelo Governo do Paraná. Após o período de desincompatibilização exigido pela Justiça Eleitoral, oito dos 16 cargos vagos já foram preenchidos.

Entre as nomeações mais recentes está a de Marcos Stamm para a Secretaria da Inovação e Inteligência Artificial. Natural de Londrina, ele já ocupou cargos como diretor-geral e diretor financeiro da Itaipu Binacional e de diretor administrativo da Cohapar. Além disso, desde 2024, atuava como diretor-geral da própria secretaria, o que reforça a continuidade administrativa na pasta.

Para a Secretaria da Justiça e Cidadania (Seju), o escolhido foi Guilherme de Castro, advogado com atuação na área social. A nomeação também traz a presidência do Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR), que ficará com Viviane Paz, que anteriormente exercia o cargo de diretora de Justiça na própria Seju.

Quem são os novos secretários do Paraná

As mudanças fazem parte de um movimento mais amplo provocado pelo calendário eleitoral. Ao todo, 19 secretários e gestores deixaram seus cargos até 4 de abril para disputar as eleições deste ano. Desde então, o governo estadual iniciou a definição dos substitutos, com as primeiras nomeações ocorrendo a partir de quinta-feira (9/4).

Confira, abaixo, quem saiu e quem entrou:

Mudança nas pastas do Paraná Secretaria Ex-secretário Substituto escolhido Secretaria da Inovação e Inteligência Artificial Alex Canziani Silveira Marcos Stamm Secretaria de Saúde do Paraná Carlos Alberto Gebrim Preto César Neves Secretaria de Infraestrutura e Logística Sandro Alex Cruz de Oliveira Fernando Furiatti Secretaria do Esporte Helio Renato Wirbiski Walmir da Silva Matos Secretaria de Segurança Pública Hudson Leôncio Teixeira Saulo de Tarso Sanson Silva Secretaria de Desenvolvimento Sustentável Rafael Greca Everton Luiz da Costa Souza Secretaria da Justiça e Cidadania Valdemar Bernardo Jorge Guilherme de Castro Secretaria de Estado da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa Leandre Dal Ponte Mariana de Sousa Machado Neris

Apesar dos nomes, parte das pastas ainda aguarda definição. Permanecem sem titulares as secretarias da Administração e Previdência, Indústria, Comércio e Serviços, Agricultura e Abastecimento, Trabalho, Qualificação e Renda, Desenvolvimento Social e Família e Planejamento.