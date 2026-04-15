Governo

Paraná já tem oito novos secretários após saída de aliados para eleições

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Tribuna do Paraná
Por Julia Moreira Editado por Leonardo Coleto
- Atualizado: 15/04/26 12h36
Governo do Paraná nomeou mais dois secretários e a presidente do Detran. Foto: Divulgação.

Novos nomes para assumir secretarias deixadas por aliados do governador Ratinho Júnior foram anunciados nesta quarta-feira (15/4) pelo Governo do Paraná. Após o período de desincompatibilização exigido pela Justiça Eleitoral, oito dos 16 cargos vagos já foram preenchidos.

Entre as nomeações mais recentes está a de Marcos Stamm para a Secretaria da Inovação e Inteligência Artificial. Natural de Londrina, ele já ocupou cargos como diretor-geral e diretor financeiro da Itaipu Binacional e de diretor administrativo da Cohapar. Além disso, desde 2024, atuava como diretor-geral da própria secretaria, o que reforça a continuidade administrativa na pasta.

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Para a Secretaria da Justiça e Cidadania (Seju), o escolhido foi Guilherme de Castro, advogado com atuação na área social. A nomeação também traz a presidência do Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR), que ficará com Viviane Paz, que anteriormente exercia o cargo de diretora de Justiça na própria Seju.

Quem são os novos secretários do Paraná

As mudanças fazem parte de um movimento mais amplo provocado pelo calendário eleitoral. Ao todo, 19 secretários e gestores deixaram seus cargos até 4 de abril para disputar as eleições deste ano. Desde então, o governo estadual iniciou a definição dos substitutos, com as primeiras nomeações ocorrendo a partir de quinta-feira (9/4).

Confira, abaixo, quem saiu e quem entrou:

Mudança nas pastas do Paraná
SecretariaEx-secretárioSubstituto escolhido
Secretaria da Inovação e Inteligência ArtificialAlex Canziani SilveiraMarcos Stamm
Secretaria de Saúde do ParanáCarlos Alberto Gebrim PretoCésar Neves
Secretaria de Infraestrutura e LogísticaSandro Alex Cruz de OliveiraFernando Furiatti
Secretaria do EsporteHelio Renato WirbiskiWalmir da Silva Matos
Secretaria de Segurança PúblicaHudson Leôncio TeixeiraSaulo de Tarso Sanson Silva
Secretaria de Desenvolvimento SustentávelRafael GrecaEverton Luiz da Costa Souza
Secretaria da Justiça e CidadaniaValdemar Bernardo JorgeGuilherme de Castro
Secretaria de Estado da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa IdosaLeandre Dal PonteMariana de Sousa Machado Neris

Apesar dos nomes, parte das pastas ainda aguarda definição. Permanecem sem titulares as secretarias da Administração e Previdência, Indústria, Comércio e Serviços, Agricultura e Abastecimento, Trabalho, Qualificação e Renda, Desenvolvimento Social e Família e Planejamento.

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