Paraná

Ratinho Júnior define nova titular da Secretaria da Mulher no Paraná

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Julia Moreira Editado por Leonardo Coleto
- Atualizado: 11/04/26 12h17
Secretária é a sexta nomeação do governador. Foto: Semipi.

O governador Ratinho Júnior nomeou, em edição do Diário Oficial desta quinta-feira (9/4), a nova titular da Secretaria de Estado da Mulher, Igualdade Racial e da Pessoa Idosa. Mariana de Sousa Machado Neris assume o cargo deixado por Leandre Dal Ponte.

A nomeação é a sexta realizada após a saída de 16 secretários do governo estadual, em cumprimento ao prazo de desincompatibilização previsto pela Justiça Eleitoral para quem pretende disputar as eleições deste ano.

+ Leia mais

Mariana, no entanto, já integrava a estrutura da pasta. Antes de assumir o comando, atuava como diretora de Políticas Públicas para as Mulheres da Secretaria, além de presidir o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher. 

Além dela, o governo já havia oficializado outras cinco nomeações: César Neves na Saúde; Fernando Furiatti na Secretaria de Infraestrutura e Logística; Helio Renato Wirbiski no Esporte; Saulo de Tarso Sanson Silva na Segurança Pública; e Everton Luiz da Costa Souza na Secretaria de Desenvolvimento Sustentável. Veja aqui a matéria com todos os detalhes dos novos secretários.

Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias de Curitiba e região!
Seguir no Google