Com Pimentel e vice em viagem, Curitiba tem novo prefeito em exercício

O vereador Leonidas Dias (Pode) assumiu interinamente a Prefeitura de Curitiba neste sábado (11/4). O parlamentar ficará à frente do Executivo municipal até a próxima quarta-feira (15/4), em função de agendas internacionais do prefeito e do vice.

Durante o período, o prefeito Eduardo Pimentel cumpre compromissos em Boston, nos Estados Unidos, enquanto o vice-prefeito Paulo Martins está em agenda oficial no México.

Em situações como essa, a chefia do Executivo seria assumida pelo presidente da Câmara Municipal de Curitiba (CMC). No entanto, o vereador Tico Kuzma também está em viagem, com compromissos no Paraguai e no Chile.

Diante das ausências, a legislação prevê que o cargo seja ocupado pelo vice-presidente do Legislativo, função exercida por Leonidas Dias. Entre os compromissos previstos durante a interinidade estão visitas a obras estruturais e agendas institucionais.

Leonidas será o primeiro vereador a assumir a Prefeitura de Curitiba na atual 19ª Legislatura da Câmara Municipal. Na legislatura anterior, dois parlamentares ocuparam o cargo de forma interina: Marcelo Fachinello, entre 30 de agosto e 6 de setembro de 2023, e Herivelto Oliveira, entre 31 de maio e 8 de junho de 2024.