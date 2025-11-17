Paraná inicia consulta que pode mudar modelo de gestão de quase 150 escolas

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Secretaria da Educação do Paraná (Seed-PR) iniciou nesta segunda-feira (17/11) as consultas públicas para implementação do Programa Parceiro da Escola em 98 colégios e a expansão do modelo cívico-militar para 50 escolas em todo o estado. A votação acontece nas próprias unidades de ensino, das 8h às 22h, e segue até terça-feira (18/11).

Para participar da consulta, pais, responsáveis, alunos maiores de 18 anos, professores e servidores das escolas precisam comparecer ao colégio com documento de identificação com foto.

As 98 unidades que podem aderir ao programa Parceiros da Escola estão distribuídas em 78 municípios paranaenses. O modelo permite que uma empresa especializada apoie a gestão administrativa e de serviços, enquanto a condução pedagógica permanece sob responsabilidade da equipe da Seed-PR. A lista completa das escolas pode ser consultada no anexo X da resolução n° 6.589/2025.

Já para o modelo cívico-militar, 50 escolas em 34 cidades passam pela consulta, conforme estabelecido no edital n° 125/2025. Este formato combina a gestão civil com a presença de militares da reserva nas atividades administrativas e no apoio à organização escolar. No mês passado, foi sancionada lei que autoriza a adesão das escolas de tempo integral ao modelo. Das 50 unidades selecionadas, 20 são de educação em tempo integral.

Requisitos da votação

Para que a adesão aos novos modelos seja aprovada, as escolas participantes precisam atingir quórum mínimo de 50% mais um voto. Se o quórum não for alcançado nas escolas aptas ao modelo cívico-militar, a consulta será estendida até 19 de novembro, no mesmo horário.

Nas escolas que participam da consulta para o Programa Parceiro da Escola, caso o quórum não seja atingido até o final do dia 18, caberá à Secretaria da Educação definir a participação da unidade.

Neste caso, a escolha seguirá critérios objetivos estabelecidos pela Seed-PR, como frequência escolar abaixo da média estadual e desempenho na aprendizagem medido pela nota do Ideb, considerando colégios que ficaram abaixo da média, que reduziram sua nota na última avaliação ou que não tiveram o índice divulgado. A localização geográfica também será considerada, visando a logística de contratação da empresa parceira.

As unidades que tiverem a adesão aprovada iniciarão atividades sob os novos modelos no começo de 2026.

Parceiro da Escola

O programa é resultado de uma lei estadual, após projeto-piloto realizado em Curitiba e São José dos Pinhais. A seleção das escolas ocorreu em dezembro de 2024. Atualmente, 82 unidades do Parceiro da Escola estão distribuídas em 34 municípios: Almirante Tamandaré, Andirá, Apucarana, Arapongas, Assis Chateaubriand, Bocaiúva do Sul, Cambé, Campo Largo, Campo Magro, Cascavel, Castro, Colombo, Curitiba, Fazenda Rio Grande, Foz do Iguaçu, Guarapuava, Ibiporã, Jaguariaíva, Londrina, Maringá, Matelândia, Matinhos, Medianeira, Nova Aurora, Nova Santa Rosa, Ouro Verde do Oeste, Palmeira, Pinhais, Piraí do Sul, Ponta Grossa, Pontal do Paraná, São José dos Pinhais, Sarandi e Toledo.

O grupo Apogeu é parceiro na gestão de 16 colégios estaduais em Curitiba, Região Metropolitana (RMC), Litoral e Guarapuava. A Tom Educação apoia a gestão de 32 unidades nas regiões Norte, Oeste, Campos Gerais, RMC e Curitiba. Nas outras 34 escolas do programa, distribuídas entre as regiões Oeste, Noroeste, Curitiba e RMC, a responsabilidade é da empresa Impulso.

Cívico-militares

A partir do ano letivo de 2024, o Paraná passou a contar com 312 escolas na modalidade. Destas, 106 aderiram ao modelo a partir de consultas públicas feitas com a comunidade entre novembro e dezembro de 2023. Além destas, mais 12 escolas que funcionavam sob o modelo PECIM (de gestão federal) também passaram a integrar os CCMs.