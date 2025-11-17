Paraná entra em novo alerta laranja para tempestades após fim do aviso vermelho

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Depois do alerta vermelho emitido neste domingo (16/11), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) reduziu o nível de preocupação, mas manteve o aviso para tempestades em todo o Paraná. Até às 10h desta terça-feira (18/11), um alerta laranja segue válido para todas as regiões do estado.

O aviso aponta risco de chuva entre 30 e 60 mm por hora ou 50 e 100 mm por dia, além de ventos que podem variar de 60 a 100 km/h e chance de granizo. As condições aumentam a possibilidade de quedas de energia, danos em plantações, desabamento de árvores e alagamentos em bairros e até cidades inteiras.

Segundo a Defesa Civil do Paraná, nesta segunda-feira (17/11), as instabilidades mais fortes devem atingir áreas próximas às fronteiras com o Paraguai e a Argentina, além da divisa com o Mato Grosso do Sul. As chuvas são impulsionadas pelo avanço de uma nova frente fria, que intensifica a formação de nuvens carregadas na região.

Para terça-feira, o órgão alerta para volumes mais altos entre a madrugada e a tarde, quando núcleos de chuva localizada tendem a se desenvolver. Informações do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) indicam atenção especial para as áreas do Leste e do Litoral, onde as instabilidades devem se concentrar.

O cenário é potencializado por um novo sistema de baixa pressão que atua próximo ao Paraná. No Litoral, principalmente na faixa até Guaraniaçu, o alerta de ventos intensos segue até às 18h desta segunda. As rajadas podem chegar a velocidades suficientes para deslocar dunas de areia e provocar danos em estruturas próximas à orla.

Previsão do tempo para Curitiba. Como fica?

Não há previsão de quedas bruscas de temperatura ao longo da semana. A presença constante de nuvens e o avanço das instabilidades, porém, deixam o aquecimento mais lento durante o dia. Em Curitiba, a máxima deve chegar a 27 ºC até o fim da semana.

