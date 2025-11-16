Previsão do tempo: alerta vermelho para temporal no Paraná afeta Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Paraná está, neste domingo (16/11), com três alertas meteorológicos que prometem complicar a rotina dos paranaenses pelo menos até esta segunda-feira (17). O cenário mais preocupante está no sul e oeste do estado, onde o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta vermelho – o nível mais crítico na escala de riscos.

Nestas regiões, as chuvas podem ultrapassar os 60 mm por hora ou acumular mais de 100 mm em um único dia. Os ventos, por sua vez, podem superar os 100 km/h, trazendo consigo a possibilidade de queda de granizo. É praticamente um “mini-furacão” passando pelo quintal, com alto risco de danos em edificações, corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos generalizados.

O Simepar divulgou um vídeo com detalhes da frente fria se aproximando do Paraná. Assista!

Frente fria avança e aumenta o risco de chuva intensa, ventos fortes e granizo

Para o restante do estado, incluindo Curitiba, o alerta é laranja, com previsão de chuvas entre 30 e 60 mm por hora ou entre 50 e 100 mm ao longo do dia. Os ventos também preocupam, podendo atingir entre 60 e 100 km/h, com possibilidade de granizo. O litoral paranaense enfrenta um alerta laranja adicional, específico para ventos costeiros.

Segundo a previsão do tempo para Curitiba, nesta segunda-feira (17/11) o guarda-chuva continuará sendo item indispensável. A previsão do tempo indica chuvas intensas, com temperatura máxima não ultrapassando os 23°C e um acumulado de chuva que pode chegar a 12,4 mm. O tempo fechado deve persistir ao longo de todo o dia, com possibilidade de trovoadas à tarde.

Imagem mostra o mapa do Paraná com lerta Vermelho e Laranja. Foto: Reprodução/Inmet.

A recomendação é evitar áreas de risco, como encostas e regiões próximas a rios que podem transbordar. Também é importante ficar atento a árvores antigas ou com raízes expostas, que podem não resistir aos ventos fortes.

Para quem precisa se deslocar, o ideal é verificar as condições das vias antes de sair de casa. Alagamentos podem surgir rapidamente, especialmente em áreas conhecidas por acumular água na capital. Inevitavelmente, o trânsito deve ficar ainda mais complicado que o normal. Há, inclusive, uma obra no Centro de Curitiba que promete complicar bem o trânsito. Confira os detalhes aqui!

A previsão é que essa situação comece a melhorar apenas na terça-feira, quando as chuvas devem perder força. Até lá, o jeito é seguir aquele conselho que a vovó sempre dá: saia de casa só se for realmente necessário e, se for, não esqueça o guarda-chuva!

