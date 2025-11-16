Defesa Civil atua em 33 municípios para reparar danos causados pelos vendavais

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Desde o último sábado (8), o Governo do Estado, forças de segurança e agentes municipais trabalham incansavelmente para reparar danos e reconstruir imóveis afetados pelo tornado que devastou a região Centro-Sul do Paraná na noite de sexta-feira (7). O fenômeno climático destruiu quase 90% da cidade de Rio Bonito do Iguaçu e deixou um rastro de destruição em outros municípios, com registro de destelhamentos, danos estruturais em propriedades rurais, pessoas feridas e famílias desalojadas.

De acordo com o relatório elaborado pela Coordenadoria Estadual da Defesa Civil (Cedec), além de Rio Bonito do Iguaçu, outros nove municípios da região foram diretamente atingidos pelos fortes ventos: Candói, Cantagalo, Goioxim, Guarapuava, Laranjeiras do Sul, Porto Barreiro, Quedas do Iguaçu, Turvo e Virmond.

No total, 33 municípios paranaenses registraram ocorrências junto à Cedec entre os dias 7 e 8 de novembro. Além dos vendavais, foram relatadas enxurradas e queda de granizo em outras regiões do Estado, como Londrina e Centenário do Sul, no Norte, Guaraqueçaba e Paranaguá, no Litoral, além de localidades no Sudoeste e Noroeste.

Em parceria com as Coordenadorias Municipais de Proteção e Defesa Civil (Compedecs), a Defesa Civil Estadual e o Corpo de Bombeiros têm prestado apoio às vítimas e trabalhado na recuperação dos imóveis danificados, enviando materiais de construção, desobstruindo vias e removendo entulhos das residências.

“Logicamente, os principais esforços foram enviados para Rio Bonito do Iguaçu, que teve a situação mais crítica, mas as outras cidades também têm sido acompanhadas de perto pela Coordenadoria Estadual da Defesa Civil”, explicou o porta-voz da Defesa Civil do Paraná, capitão Marcos Vidal da Silva Júnior.

“Estes municípios estão sendo atendidos com todo suporte e documentação necessários, sob acompanhamento do nosso Centro Estadual de Gerenciamento de Riscos e Desastres”, informou.

Sistema integrado

Em Turvo, por exemplo, um tornado com ventos de até 200 km/h deixou 21 casas danificadas ou destruídas, principalmente na comunidade rural de Cachoeira dos Turcos. Ao todo, 58 pessoas foram diretamente afetadas, entre feridos, desabrigados e desalojados. A partir de sábado (8), as Compedec e coordenadorias estadual e regional da Defesa Civil uniram esforços para atender às vítimas e entregar telhas na região. Parte dos telhados já foi reparada, e o município não registra mais pessoas desabrigadas.

No Norte do Estado, Centenário do Sul sofreu com um vendaval que danificou 102 casas e afetou mais de 200 pessoas. Para garantir o reparo emergencial das estruturas, a Defesa Civil Estadual autorizou o envio de 500 telhas para apoiar as forças municipais. Já Porto Barreiro, no Centro-Sul, deve receber até mil telhas enviadas pela Defesa Civil Estadual, após o registro de 300 casas danificadas e mais de 2 mil pessoas afetadas.

Manda pra Tribuna!

