Pastor morre na BR-277 após missão em área de Tornado; o último vídeo dele emociona

O pastor João Nicolau Gonçalves, de 45 anos, natural de Joinville (SC), morreu na última sexta-feira (14) em um acidente na BR-277, no município de Palmeira, região dos Campos Gerais do Paraná. A tragédia ocorreu quando ele retornava para Curitiba após liderar uma missão humanitária em Rio Bonito do Iguaçu, uma das cidades mais afetadas pelo tornado que devastou a região recentemente.

Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu por volta das 11h50, envolvendo três veículos: o Nissan Versa conduzido pelo pastor João, um Honda HR-V e uma VW Saveiro. A colisão foi frontal, seguida de um impacto lateral. O pastor, que viajava sozinho, não resistiu aos ferimentos. Outras três pessoas ficaram feridas nos demais veículos, sendo duas em estado grave.

Em seu último vídeo postado nas redes sociais, o pastor contou sobre uma carreta que estava levando mantimentos para as famílias. Assista:

João era uma figura central na mobilização de voluntários da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ele coordenava projetos nos departamentos de Ministério Pessoal, Escola Sabatina e Ação Solidária Adventista (ASA), trabalhando também em parceria com a ADRA (Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais). Na ocasião, ele liderava uma equipe de aproximadamente 80 pessoas que prestavam auxílio às famílias afetadas pelo tornado em Rio Bonito do Iguaçu, e retornava para buscar mais reforços quando o acidente aconteceu.

Em comunicado oficial, a Associação Central Paranaense da Igreja Adventista expressou seu pesar: “Neste momento de profunda consternação, a Associação Central Paranaense se une em oração à sua esposa e às duas filhas, bem como a todos os familiares, amigos e membros da igreja, rogando a Deus que conceda o conforto necessário. Reafirmamos nossa inabalável fé na promessa da Palavra de Deus e na bendita esperança do reencontro. O legado de serviço, dedicação e fidelidade do pastor João Nicolau permanecerá gravado em nossa história e em nossos corações”, diz a nota.

