Travessa “corta caminho” no Centro de Curitiba será interditada nesta segunda-feira

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Quem passa pela Travessa Frei Caneca, no Centro de Curitiba, vai precisar ficar ligado a partir das 8h desta segunda-feira (17). A turma da prefeitura vai começar uma obra de recuperação do asfalto que deve mexer bastante com o trânsito na região. A travessa é uma uma via pequena, mas de extrema importância principalmente nos horários de pico no Centro de Curitiba.

O serviço vai fechar completamente o trecho de 1.440 metros entre as ruas André de Barros e Visconde de Guarapuava. Só vão poder passar por ali moradores, quem tem carro em estacionamentos da área e o pessoal do comércio local. E olha, as vagas de estacionamento na rua também serão bloqueadas durante a obra.

O trabalho vai rolar das 8h às 17h e, se o tempo ajudar, deve ser finalizado até o dia 28 de novembro. Então, melhor já se programar para evitar a região nas próximas semanas.

A recuperação do pavimento será feita pelo pessoal da Superintendência de Manutenção Urbana, que pertence à Secretaria do Governo Municipal. Eles vão usar o sistema de fresa e recape descontínuo – aquele que evita que a gente tenha que ficar fazendo operação tapa-buraco toda hora. Primeiro, as máquinas tiram a camada estragada do asfalto e depois aplicam uma nova capa de pavimento.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉