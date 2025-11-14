Edifício onde hotel funcionou por 52 anos ganha novo uso no Centro de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Foi lançado na quinta-feira (13/11) o TBG Studios, empreendimento que transformou o tradicional Hotel Tibagi, na Alameda Doutor Carlos de Carvalho, 35, no Centro de Curitiba. O edifício, que por mais de cinco décadas foi referência na região central, agora ganha nova vida como parte do movimento de revitalização da região central da cidade.

O prédio foi construído em 1973. O edifício de 52 anos passou por uma ampla reforma e agora abriga 56 studios de 19m² e 32m², quatro lojas no térreo e dois conjuntos comerciais na sobreloja. A estrutura oferece coworking, academia, espaço gourmet com terraço e rooftop, combinando conceito contemporâneo e qualidade de vida.

Participante do lançamento, o prefeito Eduardo Pimentel fez um convite aos empresários: “Que esse investimento não pare por aqui. O Centro precisa de um cuidado especial e, juntos, podemos garantir um novo tempo para essa região tão simbólica da nossa cidade”. Ele enfatizou que a reocupação e modernização de prédios históricos são fundamentais para trazer de volta a vida ao coração da cidade. “O TBG Studios é um exemplo concreto de como o investimento privado pode caminhar junto com as políticas públicas de revitalização”, afirmou Pimentel durante o evento.

Investimentos em imóveis no Centro de Curitiba

O lançamento do espaço acontece cinco dias após a prefeitura anunciar um pacote inédito de incentivos fiscais, construtivos e econômicos para impulsionar a requalificação do Centro. O projeto, com investimentos previstos de até R$ 163 milhões até 2032, integra o programa Curitiba de Volta ao Centro e visa estimular o retrofit de prédios, o restauro de imóveis históricos, a habitação popular e o fortalecimento do comércio e da cultura na região.

As medidas incluem redução e isenção de impostos, remissão de débitos e subvenções que podem cobrir até 50% do investimento em projetos na área central. Também haverá flexibilização de parâmetros urbanísticos e incentivo à aquisição de potencial construtivo, ampliando as possibilidades para novos empreendimentos.

O prefeito foi recebido pelo presidente da Cibraco, Sidney Axelrud, e pela empresária Alessandra Kleiner Marcovici, responsáveis pelo empreendimento. Durante a visita, conheceu os apartamentos e o rooftop, de onde é possível avistar a Praça Osório e outros marcos do redesenvolvimento da área central, como novos supermercados e o projeto da Times Square curitibana, em andamento.

Alessandra Kleiner Marcovici destacou o simbolismo de transformar o imóvel em um espaço conectado com o momento de renovação do Centro. “O TBG é, pra mim, a tradução de tudo o que meu avô, imigrante, acreditava: que o passado pode inspirar o futuro, e que tradição e modernidade podem coexistir, quando há propósito. O Centro está voltando a ser o Centro. De cultura, de convivência, de oportunidades. E ver o TBG pronto, vibrante, integrado a esse novo movimento urbano, é saber que o legado do meu avô e da minha família não ficou preso no tempo, ele evoluiu”, afirmou Alessandra.

Preço de imóveis no Centro

De acordo com o índice FipeZAP, que monitora a evolução dos preços de imóveis residenciais em diversas cidades brasileiras, os imóveis na região central de Curitiba valorizaram 15,6% nos últimos 12 meses, ficando atrás apenas do Batel.

Estudos indicam que unidades compactas de até 30 m² podem garantir retornos superiores à média do mercado, reforçando o potencial do empreendimento tanto para moradia quanto para locação de curta temporada.