Cohab Curitiba passa a chamar inscritos também pelo WhatsApp

A Companhia de Habitação Popular de Curitiba (Cohab) deu um passo importante para modernizar a comunicação com os inscritos nos programas habitacionais. Agora, além do tradicional e-mail, as convocações também chegarão pelo WhatsApp. A mudança promete dar mais agilidade ao atendimento e, principalmente, aumentar o número de pessoas que respondem às chamadas.

Quem está na fila da casa própria sabe como é importante não perder nenhuma oportunidade, não é mesmo? Por isso, a Cohab reforça: mantenha seu telefone atualizado no cadastro! A atualização é super fácil e pode ser feita online, direto no site da Companhia, ou presencialmente nas Ruas da Cidadania – neste caso, é preciso agendar horário antes.

“Muitas pessoas não têm o hábito de checar frequentemente o e-mail. Já o WhatsApp está sempre à mão. Com essa mudança, queremos ampliar o número de inscritos que respondem às convocações e conseguem dar sequência ao processo de contratação”, explica o presidente da Cohab, André Baú.

Fique esperto com os golpes!

Vale um alerta importante: fique de olho na origem das mensagens que receber. As convocações oficiais via WhatsApp são enviadas exclusivamente pelo número (41) 3221-8100, que também consta no site da Cohab — onde a lista de convocados pode ser consultada.

“É fundamental que o cidadão confira no site oficial se a mensagem partiu realmente da Cohab. Solicitamos apenas documentos necessários para a contratação e nunca pedimos qualquer pagamento em dinheiro”, ressalta o diretor de Crédito Imobiliário, Arielson Bittencourt.

Produção habitacional em alta

O programa habitacional de Curitiba está a todo vapor! Até o final de 2025, a cidade deve alcançar a marca de 868 moradias entregues no ano, com outras 1.369 unidades em construção. E tem mais: considerando os projetos em fase de aprovação, o número ultrapassa seis mil novas moradias. Essas casas serão destinadas tanto para quem está na fila da Cohab quanto para famílias que vivem em áreas de risco.

Para viabilizar tudo isso, os recursos vêm de diferentes fontes: Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social (FMHIS), Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e orçamento próprio da prefeitura de Curitiba, como parte do PRO Curitiba – o maior programa de obras e reformas da história da cidade.

“Estamos diversificando os investimentos para ampliar a produção habitacional. São obras e projetos pelos quatro cantos da cidade, um trabalho focado em cumprir a meta estabelecida pelo prefeito Eduardo Pimentel de gerar 20 mil soluções habitacionais em quatro anos”, ressalta André Baú.

Como se inscrever

Quer entrar na fila da Cohab? É bem simples! Para se inscrever e ter direito aos benefícios do Programa Casa Curitibana, você pode fazer tudo online, pelo site da companhia, ou agendar um horário para atendimento presencial nas agências das Ruas da Cidadania.

“O Casa Curitibana é somado ao Casa Fácil Paraná para rendas até 4 salários mínimos. São R$ 20 mil do governo do estado e mais R$ 10 mil da Prefeitura, além da isenção do ITBI. O cidadão precisa estar inscrito para obter esses benefícios”, explica Baú.