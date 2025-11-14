Projeto quer liberar imagens de crimes flagrados no comércio

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira (12), o regime de urgência a um projeto da deputada federal Bia Kicis (PL-DF) que, se aprovado, permitirá a divulgação de imagens de pessoas flagradas cometendo crimes em estabelecimentos comerciais. Após a urgência, o deputado federal Sanderson (PL-RS) foi designado relator da proposta.

A proposta foi batizada de “PL Luciano Hang” pela autora. O empresário, dono das lojas Havan, passou a publicar vídeos de câmeras de segurança mostrando furtos nos estabelecimentos, chamando-os de “amostradinhos”. Em Curitiba, a rede de supermercados Condor também adotou a prática de mostrar furtos em suas lojas.

+ Leia mais: Região sul de Curitiba pode ganhar novo polo gastronômico

A prática, porém, foi proibida pela Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD), que determinou ainda a retirada dos vídeos já publicados, sob pena de multa de R$ 50 milhões. Com a decisão, reverteu-se uma queda de 50% nos furtos, percebida desde o início da campanha.

Entenda o projeto

Logo após o ocorrido, Kicis apresentou o PL “Luciano Hang”. Ele prevê a alteração da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) incluindo a exceção à vedação de tratamento dos dados, e permitindo a exposição:

“Não se aplica a vedação ao tratamento e à divulgação de dados pessoais, inclusive por meio de imagens e áudios, nos casos em que a captação tenha ocorrido em flagrante de crime cometido dentro de estabelecimento comercial, desde que a divulgação:

tenha por finalidade identificar o infrator, alertar a população ou colaborar com autoridades públicas;

não exponha terceiros que não estejam envolvidos na prática criminosa;

respeite, quando possível, os princípios da necessidade e proporcionalidade;”

Na justificativa do projeto, a parlamentar defende que expor os criminosos “pode exercer um importante efeito inibitório, desestimulando a ação de pessoas mal intencionadas que consideram agir impunemente.”

+ Veja mais: Bairro nobre de Curitiba ganha nova churrascaria com atendimento 24h

Com a aprovação do regime de urgência, o projeto de lei não precisa passar pelas comissões. Após o relator concluir seu parecer, o projeto segue para o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), para que ele coloque o texto em votação. Depois disso, o texto deve passar pelo Senado e, por fim, pela sanção presidencial.