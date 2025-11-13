Região sul de Curitiba pode ganhar novo polo gastronômico

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um novo polo gastronômico pode surgir na região sul de Curitiba. A Câmara Municipal analisa um projeto de lei que propõe a criação do Polo Gastronômico Francisco Derosso, com extensão de 4,5 km entre os bairros Xaxim e Alto Boqueirão. A iniciativa é dos vereadores Jasson Goulart (Republicanos) e Lórens Nogueira (PP).

O trecho abrangido pelo polo vai da rua Antônio Rebellato, no Xaxim, até a rua Wilson Dacheux Pereira, no Alto Boqueirão. Jasson Goulart, responsável pelo protocolo da proposta, defende que a criação do polo vai “incentivar o empreendedorismo local, promover eventos gastronômicos e culturais”, além de estimular “a atração de visitantes com efeitos positivos sobre emprego e renda”.

De acordo com a justificativa, assinada por Goulart e Nogueira, o polo reunirá aproximadamente 40 estabelecimentos de alimentação, incluindo restaurantes, pizzarias, lanchonetes, panificadoras, hamburguerias, cafeterias e bares. “A instituição de polos tem sido adotada com sucesso em Curitiba, contribuindo para a valorização cultural, o incremento do turismo e a geração de emprego e renda”, dizem os vereadores, mencionando exemplos já existentes na cidade, como os polos da Itupava, do Alto Juvevê, da Alameda Prudente de Moraes e da Avenida Salgado Filho.

Os polos gastronômicos foram incluídos na legislação municipal durante a última revisão do Plano Diretor de Curitiba. O artigo 121 prevê incentivos para os negócios estabelecidos nessas áreas especiais, como flexibilização de projetos utilizando o passeio público, autorização simplificada para eventos e intervenções decorativas na via pública, além de preferência no fechamento de ruas em datas específicas.

O projeto foi protocolado em 7 de outubro e tramita nas comissões temáticas da Câmara. Só seguirá para votação em plenário após receber parecer dos colegiados. Se for aprovado pelos vereadores e sancionado pelo prefeito, a lei entrará em vigor após publicação no Diário Oficial do Município.