Ônibus com sanitários vão “aliviar” cobradores de estações-tubo

A Urbanização de Curitiba S.A. (Urbs) colocou em circulação, desde o fim de outubro, cinco ônibus adaptados com sanitários individuais para atender os profissionais que trabalham nas catracas das estações-tubo do sistema de transporte coletivo da capital. A iniciativa atende a uma demanda antiga dos profissionais. A falta de estrutura foi denunciada pela Tribuna nesta oportunidade, e reforçada por outras reclamações dias depois.

Ao todo, as cinco linhas atendem 229 estações-tubo, oferecendo suporte aos operadores que atuam nesses pontos de embarque e desembarque de passageiros. O objetivo é proporcionar mais conforto e dignidade aos trabalhadores que permanecem longos períodos em seus postos. Além dos sanitários feminino e masculino, os ônibus são equipados com assentos e filtro de água refrigerada.

Os roteiros dos ônibus de apoio foram definidos pela Urbs, cobrem toda a cidade e são monitorados em tempo real pelo Centro de Controle Operacional (CCO), por meio de sistema de GPS embarcado. Cada um dos cinco ônibus percorre sua rota três vezes ao dia.

Além do motorista, cada ônibus conta com um cobrador substituto, responsável por assumir a função do operador da estação-tubo durante o período de utilização do sanitário. Cada trabalhador tem direito a 15 minutos de intervalo.

>>> Os ônibus operam das 7h às 11h; das 13h às 17h e das 19h às 23h.

A disponibilidade de sanitários era uma demanda dos cobradores que ficam nas estações-tubo, principalmente naquelas em que não há opções de banheiros fixos nas proximidades em equipamentos da Prefeitura.

Atualmente, 101 estações-tubo (cerca de 31% do total) já dispõem de sanitários fixos próximos oferecidos pelas instalações da Prefeitura de Curitiba e da Urbs. Esses banheiros estão localizados em terminais de transporte urbano e em pontos estratégicos da cidade, como o Mercado Municipal, o Passeio Público, o Paço Municipal, a Rodoviária, e as praças Osório, Oswaldo Cruz e Carlos Gomes, entre outros espaços públicos.

Urbs implanta ônibus itinerante com sanitários para atender trabalhadores das estações-tubo de Curitiba. Foto: Divulgação

“Com a nova frota de ônibus adaptados, a Urbs amplia o atendimento aos demais pontos da cidade, garantindo que todos os operadores do sistema de transporte coletivo tenham acesso a condições adequadas de higiene e descanso durante o trabalho”, diz Alex Debortoli, gestor da área de operação da Urbs. Os operadores podem conferir pelo aplicativo Itibus a rota do ônibus e verificar se o veículo está próximo.

Os banheiros são similares aos dos ônibus rodoviários, com uma plataforma para os dejetos que são recolhidos por uma empresa especializada e que dá a eles a destinação adequada.