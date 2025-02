Novos relatos confirmam a grave falta de banheiros para cobradores

O problema enfrentado diariamente por cobradores de estações-tubo de Curitiba que não possuem fácil acesso aos banheiros repercutiu entre os leitores da Tribuna. A grave situação, com desabafos anônimos de trabalhadores que enfrentam essas dificuldades, foi publicada em uma matéria nesta terça-feira (04).

Em comentários nas redes sociais, diversos leitores confirmaram a luta durante a jornada de trabalho dos cobradores que estão nas estações-tubo. Um deles relatou que já trabalhou na função e que precisava fazer xixi na rua, pois não havia comércio ou banheiros para utilizar próximo de onde ele estava.

“Aqui no Santa Cândida, já até deixamos uma cobradora usar o banheiro aqui em casa, porque já fazia horas e a panificadora que sempre ela usa estava fechada realmente é muito complicado para esses trabalhadores”, comentou outro leitor.

A falta de banheiros para esses trabalhadores não é novidade. Em 2015, a Tribuna do Paraná falou sobre o martírio que é ir ao banheiro para quem trabalha no transporte coletivo. Desde 2009, projetos que abordam o tema já apareceram na Câmara Municipal de Curitiba (CMC). Entretanto, a situação parece seguir sem ser resolvida.

Problema ainda pior para as mulheres

Na matéria publicada nesta terça-feira (04), os cobradores relataram que a situação é ainda pior para as funcionárias mulheres. O problema foi questionado por um leitor, que escreveu: “No tubo Sagrado Coração o cobrador vai atrás de um pé de limão que fica do lado do tubo, agora o número 2 não sei como ele faz…..e cobradora mulher?”.

“Trabalhei no tubo da Praça 29 de Março. Cansei de fazer xixi na praça, que vergonha”, escreveu uma antiga colaboradora do setor.

Outra leitora aproveitou a temática para comentar ainda que a falta de banheiros não é o único problema envolvendo os funcionários do transporte coletivo de Curitiba. “Realmente não tem banheiro, passam mais de 6h sem fazer suas necessidades. Mas tem muita coisa errada, inclusive quando folgam no domingo é descontado esse valor, sendo que é escala de trabalho”, escreveu.

O que diz a Prefeitura de Curitiba

Em nota, a Urbs informou que os cobradores têm intervalo de 10 a 15 minutos, quando são substituídos por outro operador e utilizam banheiros no comércio e nos equipamentos urbanos nas proximidades das estações-tubo. Em todo o sistema são 25 equipamentos urbanos cujos banheiros podem ser utilizados, como Ruas da Cidadania, postos da Guarda Municipal, distritos de manutenção das regionais, e locais como a Casa da Mulher Brasileira.

Ainda na nota, a Urbs reforçou que desde o fim do ano passado, testes com o banheiro móvel estão sendo realizados. ” No fim do ano passado foi feito um teste com um banheiro móvel (que é puxado por um veículo) e também estão sendo avaliadas outras ações, como a possibilidade de sanitários fixos, com a extensão de rede de coletores de esgoto até estações-tubo que não possuem equipamentos urbanos municipais próximos. Todas as estações-tubo da Linha Verde – Atuba, Solar, Polícia Rodoviária Federal, Jardim Botânico, UFPR (em construção),Fanny, São Pedro, Santa Bernadethe, Xaxim, Marechal Floriano e PUC já possuem banheiros exclusivos para cobradores”, comunicou a Urbs.