Defesa Civil alerta para risco de temporais no Paraná durante o fim de semana

Uma nova rede de instabilidades deve provocar temporais no Paraná a partir desta sexta-feira (14/11). De acordo com a Defesa Civil do Paraná, há possibilidade de pancadas de chuva acompanhadas de descargas elétricas ao longo da tarde, com mudanças rápidas no tempo e risco para atividades ao ar livre. O alerta aumenta no fim de semana, quando o risco passa de leve para moderado devido ao avanço de áreas de instabilidade mais intensas.

A formação de chuvas será mais favorável no sábado (15/11) e no domingo (16/11). No sábado, a atenção se volta às regiões do Sudoeste do estado, onde devem ocorrer os maiores acumulados ao longo do dia, criando condições para enxurradas pontuais. As temperaturas permanecem acima dos 20 °C nas regiões Leste, Centro e Noroeste, ampliando a sensação de abafamento e contribuindo para a formação de novas nuvens carregadas.

No domingo, o risco de temporais aumenta em toda a faixa central do Paraná, incluindo as regiões Noroeste e Sudoeste. Nessas áreas, a previsão aponta para acúmulos superiores a 60 milímetros por dia, condição que favorece descargas elétricas, queda de granizo em pontos isolados e rajadas de vento intensas.

Previsão do tempo para Curitiba, como fica?

Nas regiões ao Leste do estado, a previsão permanece com chuvas expressivas, porém com volumes abaixo dos 60 mm na maior parte das cidades. Em Curitiba, o cenário é de instabilidade, com períodos de chuva volumosa e sensação de abafamento ao longo do dia. A temperatura máxima deve se aproximar dos 25 °C, enquanto as rajadas de vento ficam próximas dos 30 km/h, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). No domingo, segundo a previsão do tempo para Curitiba, deve chover um acumulado de 2,6 mm;

A Defesa Civil reforça a orientação para que a população acompanhe os avisos meteorológicos oficiais e siga as recomendações de segurança. A dica é evitar áreas alagadas, permanecer longe de árvores e estruturas metálicas durante as tempestades e redobrar a atenção no trânsito. Para receber alertas de curto prazo diretamente no celular, basta enviar o CEP da residência por mensagem de texto (SMS) para o número 40199.