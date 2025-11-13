Estrutura gigante

Com 10 mil animais, Paraná inaugura um dos maiores aquários da América do Sul

4 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por AEN Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 13/11/25 14h44
Novo aquário em Foz do Iguaçu
Foto: Ari Dias/AEN

A cidade de Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, ganhou um novo atrativo turístico: o AquaFoz, um dos maiores aquários da América do Sul, que abriga milhares de animais aquáticos, de centenas de espécies diferentes. O espaço inaugurou nesta quinta-feira (13/11).

Com estrutura de concreto equivalente a um prédio de 20 andares, o empreendimento exigiu alta complexidade técnica e ambiental na construção. Ele conta com tanques com até 6 metros de altura, o segundo maior tanque oceânico do Brasil, com 2 milhões de litros d’água, acrílicos de 5 metros de altura e 19 centímetros de espessura, pesando 13 toneladas cada, e reservatórios subterrâneos com 1,27 milhão de litros de água (doce, salgada e de reuso).

O aquário abriga um plantel de aproximadamente 300 espécies e cerca de 10 mil animais, incluindo o surubim-do-Iguaçu, espécie criticamente ameaçada e exclusiva do rio, além de tubarões, raias e o dourado, escolhido como mascote do projeto.

Foto: Ari Dias/AEN
Foto: Ari Dias/AEN

O empreendimento, em frente ao Parque Nacional do Iguaçu, é do Grupo Cataratas, responsável pela administração do parque e de outros atrativos voltados ao turismo sustentável, incluindo o AquaRio, no Rio de Janeiro, e o Marco das Três Fronteiras, também em Foz. O investimento foi de R$ 140 milhões no novo aquário, que deve gerar cerca de 400 empregos diretos e indiretos no primeiro ano de funcionamento.

Aquário em Foz do Iguaçu possui ambientes temáticos

O AquaFoz tem a proposta de inspirar a conservação da vida aquática, conectando biodiversidade, ciência, educação e turismo sustentável. O espaço vai funcionar também como um centro de pesquisa, educação e conservação dedicado a proteger a vida dos rios Iguaçu e Paraná até o oceano.

+ Leia mais

O conceito central passa por uma “Jornada pelas Águas”, que conduz o visitante do ambiente dos rios da região até o oceano, revelando a interdependência entre ecossistemas de água doce e salgada. O circuito tem 750 metros de extensão, em três pavimentos, reproduzindo o caminho das águas: iniciando pelo Rio Iguaçu, passando pelo Rio Paraná, pela Floresta Alagada até chegar ao Oceano.

Ele conta com ambientes temáticos do Alto, Médio e Baixo Iguaçu, Floresta Alagada, Amazônia e Oceano. Nesse circuito, é possível ver peixes de água doce e salgada, raias, tubarões, cavalos-marinhos e também espécies endêmicas e ameaçadas, como o Surubim-do-Iguaçu, peixe que só existe em Foz do Iguaçu e é foco de um projeto de conservação em parceria com a Universidade Estadual de Maringá (UEM).

Para o biólogo marinho e diretor técnico do Grupo Cataratas, Rafael Franco, o AquaFoz é inaugurado com uma missão clara de despertar a consciência ambiental. “O AquaFoz já surge com o propósito de educação, pesquisa e conservação. Estamos inseridos diretamente ao lado do Parque Nacional do Iguaçu, e o verdadeiro objetivo é contar a história da biodiversidade dos rios Iguaçu e Paraná. O Rio Iguaçu é único: 70% das suas espécies são endêmicas, ou seja, só existem aqui”, explicou.

Foto: Ari Dias/AEN
Foto: Ari Dias/AEN

Ele destaca que o espaço vai além da contemplação. “Quem nos visita conhece toda essa biodiversidade, desde os rios até o encontro com o mar, que encerra a visita no grande tanque oceânico com 2,3 milhões de litros de água salgada”, detalhou.

O espaço também conta com parcerias científicas com a Itaipu Binacional, Fiocruz, Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), Universidade Federal da Integração Latino Americana (Unila), Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), entre outras. A ligação com o AquaRio permite transferência de conhecimento, tecnologia e espécies, fortalecendo a rede de pesquisa aquática nacional.

+ Leia mais

Horário de funcionamento do aquário

Endereço: Av. das Cataratas – BR, KM 18 | Foz do Iguaçu – PR

Funcionamento: todos os dias, das 9h às 18h30 (última entrada às 17h)

Os ingressos podem ser adquiridos no site aquafoz.com.br.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna