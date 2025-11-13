Com 10 mil animais, Paraná inaugura um dos maiores aquários da América do Sul

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A cidade de Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, ganhou um novo atrativo turístico: o AquaFoz, um dos maiores aquários da América do Sul, que abriga milhares de animais aquáticos, de centenas de espécies diferentes. O espaço inaugurou nesta quinta-feira (13/11).

Com estrutura de concreto equivalente a um prédio de 20 andares, o empreendimento exigiu alta complexidade técnica e ambiental na construção. Ele conta com tanques com até 6 metros de altura, o segundo maior tanque oceânico do Brasil, com 2 milhões de litros d’água, acrílicos de 5 metros de altura e 19 centímetros de espessura, pesando 13 toneladas cada, e reservatórios subterrâneos com 1,27 milhão de litros de água (doce, salgada e de reuso).

O aquário abriga um plantel de aproximadamente 300 espécies e cerca de 10 mil animais, incluindo o surubim-do-Iguaçu, espécie criticamente ameaçada e exclusiva do rio, além de tubarões, raias e o dourado, escolhido como mascote do projeto.

Foto: Ari Dias/AEN Foto: Ari Dias/AEN

O empreendimento, em frente ao Parque Nacional do Iguaçu, é do Grupo Cataratas, responsável pela administração do parque e de outros atrativos voltados ao turismo sustentável, incluindo o AquaRio, no Rio de Janeiro, e o Marco das Três Fronteiras, também em Foz. O investimento foi de R$ 140 milhões no novo aquário, que deve gerar cerca de 400 empregos diretos e indiretos no primeiro ano de funcionamento.

Aquário em Foz do Iguaçu possui ambientes temáticos

O AquaFoz tem a proposta de inspirar a conservação da vida aquática, conectando biodiversidade, ciência, educação e turismo sustentável. O espaço vai funcionar também como um centro de pesquisa, educação e conservação dedicado a proteger a vida dos rios Iguaçu e Paraná até o oceano.

O conceito central passa por uma “Jornada pelas Águas”, que conduz o visitante do ambiente dos rios da região até o oceano, revelando a interdependência entre ecossistemas de água doce e salgada. O circuito tem 750 metros de extensão, em três pavimentos, reproduzindo o caminho das águas: iniciando pelo Rio Iguaçu, passando pelo Rio Paraná, pela Floresta Alagada até chegar ao Oceano.

Ele conta com ambientes temáticos do Alto, Médio e Baixo Iguaçu, Floresta Alagada, Amazônia e Oceano. Nesse circuito, é possível ver peixes de água doce e salgada, raias, tubarões, cavalos-marinhos e também espécies endêmicas e ameaçadas, como o Surubim-do-Iguaçu, peixe que só existe em Foz do Iguaçu e é foco de um projeto de conservação em parceria com a Universidade Estadual de Maringá (UEM).

Para o biólogo marinho e diretor técnico do Grupo Cataratas, Rafael Franco, o AquaFoz é inaugurado com uma missão clara de despertar a consciência ambiental. “O AquaFoz já surge com o propósito de educação, pesquisa e conservação. Estamos inseridos diretamente ao lado do Parque Nacional do Iguaçu, e o verdadeiro objetivo é contar a história da biodiversidade dos rios Iguaçu e Paraná. O Rio Iguaçu é único: 70% das suas espécies são endêmicas, ou seja, só existem aqui”, explicou.

Foto: Ari Dias/AEN Foto: Ari Dias/AEN

Ele destaca que o espaço vai além da contemplação. “Quem nos visita conhece toda essa biodiversidade, desde os rios até o encontro com o mar, que encerra a visita no grande tanque oceânico com 2,3 milhões de litros de água salgada”, detalhou.

O espaço também conta com parcerias científicas com a Itaipu Binacional, Fiocruz, Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), Universidade Federal da Integração Latino Americana (Unila), Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), entre outras. A ligação com o AquaRio permite transferência de conhecimento, tecnologia e espécies, fortalecendo a rede de pesquisa aquática nacional.

Horário de funcionamento do aquário

Endereço: Av. das Cataratas – BR, KM 18 | Foz do Iguaçu – PR

Funcionamento: todos os dias, das 9h às 18h30 (última entrada às 17h)

Os ingressos podem ser adquiridos no site aquafoz.com.br.