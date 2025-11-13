Ponte de Guaratuba atinge 80% de execução. Inauguração está próxima?

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Ponte de Guaratuba alcançou importantes marcos durante o mês de outubro, chegando a 80% de execução. O empreendimento já soma 173 metros de avanço no trecho estaiado – o mais emblemático da construção – e 596,9 metros finalizados no trecho pré-moldado. A expectativa, segundo o governo estadual, é que os veículos possam transitar pelo local a partir de abril de 2026.

No trecho pré-moldado foram concluídas 62 estacas, sendo 24 no estaiado e 38 no pré-moldado. Além disso, 18 vigas travessas foram finalizadas e 128 vigas longarinas lançadas, de um total de 142 já fabricadas. As pré-lajes continuam sendo instaladas e 14 dos 23 vãos do tabuleiro já foram executados.

“Estamos dentro do cronograma e acompanhando de perto a evolução dessa obra emblemática para o Litoral. Essa é uma intervenção que conecta definitivamente o nosso Litoral e que está sendo acompanhada em tempo real pela população. Em breve os dois trechos vão se conectar e a evolução ficará ainda mais clara”, afirma o governador Carlos Massa Ratinho Junior. “Estamos acompanhando de perto cada etapa com rigor e responsabilidade”, completa o diretor-presidente do DER/PR, Fernando Furiatti.

Ponte de Guaratuba: Trecho estaiado avança

O trecho estaiado, responsável por vencer o vão-livre de 160 metros sobre o canal de navegação da Baía de Guaratuba, avança com o método de balanços sucessivos. No apoio 4 já foram executados sete pares de aduelas, somando 92 metros, e no apoio 5, seis pares, totalizando 81 metros. O avanço acumulado nesse trecho chega a 173 metros dos 320 metros previstos. Também foram instalados cinco pares estais no apoio 4 e quatro pares no apoio 5.

Os estais são cabos de aço tensionados que se ligam diretamente ao tabuleiro e às torres (mastros) da ponte. Eles sustentam o peso do tabuleiro, transportando as cargas verticais e horizontais para as torres, que por sua vez recebem essas forças e as transferem para as fundações.

As obras do passeio e da ciclovia já começaram. Estão em execução as barreiras de concreto, ciclovias, calçadas e guarda-corpos. O espaço será separado da pista de rolamento por barreira de concreto e com guarda-corpos laterais de 1,30 metro de altura, garantindo segurança aos usuários sem comprometer a vista da baía.

Acessos para a Ponte de Guaratuba em execução

Os acessos à ponte também seguem em andamento nos dois lados. Em Guaratuba, com aproximadamente 940 metros de extensão, foi intensificada a escavação do morro para adequação da rampa existente. Foram escavados 60 mil metros cúbicos de material e concluídas as contenções com solo grampeado, cortinas atirantadas e estacas raízes. A área total contida chega a 10 mil m².

No lado de Matinhos, com aproximadamente 880 metros de extensão, os trabalhos de terraplenagem, drenagem e pavimentação avançam em ritmo acelerado. Também está em execução a estrutura da cabeceira da ponte, utilizando a técnica de solo reforçado com paramento em placas de concreto e reforços com geocompostos.

A realocação das cabines da operação do ferry-boat foi realizada para liberar a continuidade das frentes de obra e garantir o avanço do cronograma.

As obras no lado de Matinhos mantêm ritmo intenso, com movimentação constante de máquinas e trabalhadores ao longo da pista. Por isso, é fundamental que motoristas respeitem a sinalização, reduzam a velocidade e redobrem os cuidados ao trafegar pela região.

A obra da Ponte de Guaratuba é uma iniciativa do Governo do Estado do Paraná, sob a coordenação do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), executada pelo Consórcio Nova Ponte. A construção pode ser acompanhada em tempo real através das câmeras de monitoramento neste site.

