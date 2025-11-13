Inmet emite dois alertas de tempestade para o Paraná; ventos podem chegar a 100 km/h

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas de tempestade para o Paraná. O primeiro, de perigo potencial (amarelo), indica risco de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros por dia, além de ventos de 40 a 60 km/h e eventual queda de granizo em pontos isolados. Segundo a previsão do tempo para Curitiba, a capital está em um alerta amarelo de temporal.

O segundo alerta, de nível laranja (perigo), vale para o Noroeste e Norte do Estado, a partir da altura de Ponta Grossa, Guarapuava e Santo Antônio do Sudoeste, e segue até as 18h desta sexta-feira (14/11). Nessas regiões, os acumulados podem variar de 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia, com rajadas de vento entre 60 e 100 km/h, o que aumenta o risco de alagamentos, queda de galhos e destelhamentos.

A preocupação com os alertas de temporal segue alta, já que recentemente Rio Bonito do Iguaçu foi devastada por um tornado.

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), as instabilidades são resultado da combinação de calor e umidade, que cria condições favoráveis para a formação de tempestades. Há também previsão de descargas elétricas e períodos de céu parcialmente aberto, com temperaturas amenas.

No fim de semana, o tempo deve continuar instável por causa de um cavado meteorológico que atua em boa parte da Região Sul. Já no domingo (16/11), uma nova frente fria deve avançar sobre o Paraná, intensificando novamente as chuvas.

Previsão do tempo em Curitiba. Como fica?

Em Curitiba, a chuva deve aparecer em pancadas isoladas ao longo do dia, intercaladas com momentos de aberturas de sol e nebulosidade alta. Os maiores volumes estão previstos para quinta-feira e domingo, quando o avanço das frentes frias será mais intenso.

Mesmo com a chuva, as temperaturas permanecem agradáveis. A máxima deve chegar aos 24 °C no fim de semana, enquanto a mínima se mantém acima dos 15 °C.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉