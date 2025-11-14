Acidente na Linha Verde deixa motorista morto e gera caos gigante no trânsito

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um grave acidente deixou o trânsito completamente congestionado no final da manhã desta sexta-feira (14/11) na Linha Verde, na região do Jardim Botânico. Um caminhão de mudança tombou no sentido Pinheirinho da via, resultando na morte do motorista e num verdadeiro caos em todo o trânsito da região. Duas faixas estão bloqueadas.

Segundo informações no local, o condutor teria perdido o controle do veículo por motivos ainda não esclarecidos. Com o impacto, o motorista foi arremessado para fora da cabine após colidir com o meio-fio e morreu no local.

O acidente ocorreu logo depois de um radar, em um trecho de descida após o viaduto da BR-277.

Equipes do Instituto Médico Legal (IML) e do Corpo de Bombeiros estão na Linha Verde realizando os procedimentos necessários para a investigação das causas do acidente.

Caos na Linha Verde e região

O trânsito está extremamente complicado em toda a região, com congestionamento se estendendo até o Viaduto do Tarumã. As autoridades de trânsito orientam que motoristas evitem a região.

Por conta do bloqueio na Linha Verde, todo o entorno está com congestionamento, incluindo vias que cortam pelo Jardim Botânico.

Para minimizar os transtornos, equipes trabalham no transbordo da carga do caminhão acidentado para outro veículo, mas a previsão é que a situação permaneça crítica nas próximas horas.

O nome do motorista ainda não foi divulgado pela Polícia.

Foto: Reprodução/Meio Dia Paraná/RPC.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉