Acidente na Linha Verde deixa motorista morto e gera caos gigante no trânsito

Um grave acidente deixou o trânsito completamente congestionado no final da manhã desta sexta-feira (14/11) na Linha Verde, na região do Jardim Botânico. Um caminhão de mudança tombou no sentido Pinheirinho da via, resultando na morte do motorista e num verdadeiro caos em todo o trânsito da região. Duas faixas estão bloqueadas.
Segundo informações no local, o condutor teria perdido o controle do veículo por motivos ainda não esclarecidos. Com o impacto, o motorista foi arremessado para fora da cabine após colidir com o meio-fio e morreu no local.
O acidente ocorreu logo depois de um radar, em um trecho de descida após o viaduto da BR-277.
Equipes do Instituto Médico Legal (IML) e do Corpo de Bombeiros estão na Linha Verde realizando os procedimentos necessários para a investigação das causas do acidente.
Caos na Linha Verde e região
O trânsito está extremamente complicado em toda a região, com congestionamento se estendendo até o Viaduto do Tarumã. As autoridades de trânsito orientam que motoristas evitem a região.
Por conta do bloqueio na Linha Verde, todo o entorno está com congestionamento, incluindo vias que cortam pelo Jardim Botânico.
Para minimizar os transtornos, equipes trabalham no transbordo da carga do caminhão acidentado para outro veículo, mas a previsão é que a situação permaneça crítica nas próximas horas.
O nome do motorista ainda não foi divulgado pela Polícia.
