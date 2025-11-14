Nova Rua da Cidadania de Curitiba inaugura com shows, oficinas e cinema gratuito

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O que tem lá??

Neste fim de semana, a Regional CIC ganha uma nova Rua da Cidadania. A festa acontece no sábado (15/11) e no domingo (16/11) e deve reunir dezenas de artistas locais em quase 18 horas de programação. A agenda inclui apresentações circenses, sessões de cinema e shows de diversos estilos, como sertanejo e música popular.

Localizada na Rua Orlando Luís Lamarca, 438, na Vila Nossa Senhora da Luz, a nova estrutura substitui a antiga sede da administração regional e promete se tornar um polo de serviços e convivência. Na parte externa, o destaque é um mural de 340 metros assinado pelo artista curitibano Paulo Auma.

O prédio tem 14,5 mil metros quadrados de área construída, distribuídos entre 8,8 mil m² de atendimento ao público e 5,7 mil m² no subsolo, reservado para estacionamento, Guarda Municipal e áreas de apoio. No térreo, estarão disponíveis serviços das secretarias municipais, como atendimentos de saúde, assistência social, finanças e urbanismo.

Segundo a Prefeitura de Curitiba, a nova Rua da Cidadania deve beneficiar mais de 206 mil moradores dos bairros Riviera, Augusta, São Miguel e Cidade Industrial. O investimento total é de R$ 54 milhões.

Programação

O palco da festa será aberto às 9h10, com o grupo Zumba Vilinha Kids. Entre as atrações estão artistas que nasceram e cresceram na região, como o DJ Paladino, a banda de rock Javali Banguela, o grupo de pagode Velhos Amigos, criado na Vila Nossa Senhora da Luz, e o bloco carnavalesco Sambará, fundado em 2018 na Vila Sabará.

A agenda também traz a escola de samba Vai na Fé e os rappers do J.A.C., que há mais de duas décadas produzem letras sobre consciência e união. O hip-hop aparece ainda com a Batalha da CIC, uma das mais ativas de Curitiba, realizada na Praça da Casa de Leitura Paulo Leminski. Entre as estreias está o Projeto Capone, banda criada em 2025 e liderada pelo cantor e compositor Vagner Capone, figura conhecida na comunidade.

Além dos shows, o Teatro da Vila, agora integrado ao novo complexo, oferece atividades gratuitas como circo, cinema e oficinas criativas. No sábado (15/11), a programação começa às 14h com a oficina Desenhar com o Mundo, conduzida pelo artista Bruno Romã, seguida por uma apresentação da Companhia dos Palhaços.

Às 17h, o Cine Passeio promove uma sessão surpresa de cinema, encerrando o dia em clima de diversão. Pipoca e algodão-doce serão distribuídos das 14h às 18h. No domingo (16/11), a programação continua com a entrega de pipas, às 14h. A tarde será dedicada ao cinema infanto-juvenil, com pipoca gratuita garantida ao longo da tarde.

Confira, abaixo, a programação completa:

Palco na Rua da Cidadania

Sábado – 15/11

9h10 – Zumba Vilinha Kids

9h30 – Atividades da SMELJ

10h30 – Banda Lyra

11h – Abertura oficial

12h – Willian e Renan

13h30 – Banda Javali Banguela

14h30 – Alunos Tabernáculo de Davi

15h30 – Grupo Velhos Amigos (Samba e Pagode)

16h30 – DJ Paladino

Domingo – 16/11

9h30 – Programação SMELJ na quadra

11h – Bloco de Carnaval Sambará

12h – Batalha da CIC

13h – Emiliano Pereira Trio (Viola Caipira)

14h – Escola de Samba Vai na Fé

15h – Grupo Tupi Pererê

16h30 – Grupo J.A.C

Teatro da Vila

Sábado – 15/11

14h às 16h – Oficina Desenhar com o Mundo, com Bruno Romã

Atividade artística e sensorial com materiais naturais.

A partir de 13 anos (menores acompanhados dos pais)

16h – Espetáculo Gran Circo Stopim, com a Companhia dos Palhaços

Comédia circense em homenagem aos antigos circos.

17h – Sessão de cinema (filme surpresa, em parceria com o Cine Passeio)

14h às 18h – Pipoca e algodão-doce gratuitos

Domingo – 16/11

14h – Distribuição de pipas do Teatro da Vila (50 unidades)

14h – Filme Jurassic World – Recomeço

16h30 – Filme Quarteto Fantástico: Primeiros Passos

14h às 18h – Pipoca gratuita