Concorrente de Curitiba? Cidade do RS quer título de ‘maior Natal do mundo’

Mais ao Sul do Brasil, a cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul, se prepara para tentar um feito inédito no Guinness World Records: conquistar o título de maior Natal do mundo. A disputa envolve o total de dias dedicados às celebrações natalinas. A cidade apostou ao iniciar o famoso Natal Luz de 2025 ainda em 23 de outubro. A programação seguirá até 18 de janeiro de 2026, totalizando 88 dias de festividades contínuas.

A meta é superar o recorde das Filipinas, país que atualmente detém o título de celebração natalina mais prolongada do planeta. No país asiático, a temporada começa em setembro e se estende até janeiro. Para participar formalmente da disputa, Gramado precisará reunir comprovações detalhadas, apresentar materiais como fotos, vídeos e depoimentos, além de contratar auditorias e atender a uma série de exigências técnicas. O processo inclui ainda o pagamento de uma taxa de inscrição de US$ 40 mil, necessária para validar o pleito.

Nessa disputa de “cachorro grande”, Curitiba não entra no páreo. Na capital paranaense, o calendário será menor em comparação a Gramado. Serão 44 dias de atividades, começando em 24 de novembro e terminando em 6 de janeiro de 2026 – Veja a programação completa aqui. Embora seja a maior programação natalina já realizada na história da cidade, o período ainda está distante de competir pelo título de “maior Natal do Brasil” nesse quesito.

Enquanto Curitiba prevê cerca de 150 atrações distribuídas em parques, praças e bairros, Gramado deve alcançar a marca de quase 300 eventos oficiais. A capital paranaense, no entanto, se aproxima no impacto turístico.

A Prefeitura estima que 2,5 milhões de moradores e visitantes circulem pelos espaços natalinos, número próximo aos 2,8 milhões esperados em Gramado. Em Curitiba, essa circulação deve movimentar aproximadamente R$ 440 milhões na economia local, reforçando o peso da programação no setor de turismo e serviços.

Programação do Natal de Curitiba

Faltam apenas dez dias para o início das celebrações do Natal de Curitiba 2025. A abertura oficial está marcada para o dia 24 de novembro, na Praça Santos Andrade, com o espetáculo A Inesquecível Fábrica de Emoções. A apresentação combina coreografias, projeções na fachada do Teatro Guaíra, marcando o início do ciclo natalino na cidade.

Curitiba tem uma atração que Gramado não tem!

A programação envolve feiras temáticas, apresentações musicais, cantatas gratuitas espalhadas pelas regionais e uma série de eventos que ocupam os principais pontos turísticos da capital. Neste ano, Curitiba apresenta uma novidade que não existe no calendário de Gramado: o Natal da Disney.

A atração inédita no Brasil traz o Disney Celebra: Um Natal Inesquecível, com shows ao vivo e duas experiências gratuitas no Parque Barigui. Entre elas estão o Parque Mágico Disney, que abrigará a maior árvore de Natal já instalada na cidade, com 35 metros de altura, e o Disney+ Open Air, que exibirá sessões de filmes ao ar livre.

A programação completa está disponível no site oficial da Prefeitura de Curitiba. Já quem desejar conferir a temporada natalina de Gramado pode acessar o portal do Natal de Luz, que reúne tanto atrações pagas quanto gratuitas.

