Oito bairros de Curitiba e região sem água neste começo de semana. Veja a lista!

Nesta terça-feira (18/11), as equipes da Sanepar realizarão manutenções que impactarão o fornecimento de água em oito bairros localizados na Grande Curitiba. Na capital paranaense, a companhia executará reparos na tubulação dos bairros Tingui e Santa Cândida. Para a realização desses serviços técnicos, será necessário interromper temporariamente o fornecimento de água durante todo o período da manutenção.

Na Região Metropolitana, as obras de infraestrutura afetarão diretamente as cidades de Quatro Barras e Campina Grande do Sul. Os bairros que sentirão os efeitos dessas intervenções incluem Jardim Paulista, localizado em Campina Grande do Sul, além dos bairros Jardim Patrícia, Jardim Maria Gema, Jardim Menino Deus, Jardim Graciosa e Palmitalzinho, todos situados em Quatro Barras.

Em ambos os casos de manutenção, a retomada gradual do abastecimento de água está programada para iniciar a partir do anoitecer desta terça-feira. Os moradores mais afetados serão aqueles que não dispõem de caixas d’água com capacidade suficiente para atender às suas necessidades diárias de uso, conforme as diretrizes estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Orientações aos moradores

A Sanepar reforça a necessidade de um uso racional e consciente da água ao longo do período de interrupção, priorizando o consumo para atividades como o preparo de alimentos e a higiene pessoal. A recomendação é evitar qualquer forma de desperdício em tarefas não urgentes, tais como a lavagem de carros, quintais ou calçadas.

Caso o abastecimento de água não seja restabelecido dentro do prazo previamente informado, o cliente poderá entrar em contato com a Sanepar por meio do telefone 0800 200 0115, que oferece ligação gratuita e está disponível vinte e quatro horas por dia. Para agilizar o atendimento, é importante ter em mãos a conta de água ou o número da matrícula do imóvel.

Outras informações detalhadas sobre interrupções no fornecimento ou o andamento das manutenções podem ser consultadas de forma prática pelo aplicativo Sanepar Mobile, no portal Minha Sanepar ou no site oficial da companhia.

