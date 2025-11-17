Dupla presa em Curitiba por abuso infantil atraía famílias com “ajuda financeira”

Dois homens foram presos em flagrante neste sábado (15/11) no bairro Boa Vista, em Curitiba, sob a acusação de aliciamento e abuso sexual de menores de idade. No momento da prisão, o suspeito mais velho, de 47 anos, estava dormindo com uma criança de sete anos. O outro homem, de 27 anos, estava acompanhado de um adolescente de 13 anos. A proximidade da dupla com a mesma família foi confirmada pelo parentesco das vítimas: a criança de sete anos é sobrinho do adolescente.

As investigações da Polícia Civil do Paraná (PCPR) revelaram um crime recorrente. O homem de 47 anos já havia sido preso em 2013 pela PCPR por crimes semelhantes. À época, o homem de 27 anos, que agora é coautor dos abusos, teria sido uma de suas vítimas. Atualmente, os dois atuavam em parceria no aliciamento e na prática criminosa.

O trabalho de investigação da PCPR durou quatro meses e indicou que os suspeitos tinham como alvo principal famílias carentes da cidade de Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). A confirmação dos abusos veio através da escuta especializada com o menor de sete anos, conduzida por um psicólogo. A criança revelou que os homens praticavam os crimes de forma conjunta e se dedicavam à produção de conteúdo relacionado aos abusos.

Em depoimento, a mãe da criança admitiu ter estranhado a situação após o filho relatar ter sido tocado nas partes íntimas durante o banho. Já a mãe do adolescente demonstrou-se conivente com a situação, mentindo sobre a frequência real das visitas dos investigados à residência e admitindo ter recebido dinheiro emprestado que nunca era cobrado, caracterizando a manipulação por meio da dependência financeira.

O delegado da PCPR, Rodrigo Rederde, detalhou a estratégia da dupla. “A aproximação ocorria por meio da oferta de ajuda financeira, realizando compras para a família e distribuindo presentes para as crianças. Levavam as vítimas para passeios, como shoppings, boliches e lanchonetes, criando um ambiente de confiança. Depois, eram levadas para a residência todos os fins de semana”, explicou.

Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão no local da prisão, foram apreendidos diversos celulares, notebooks e HDs. Todos os equipamentos serão submetidos à perícia em busca de provas digitais dos crimes. Após a prisão, os suspeitos foram encaminhados ao sistema penitenciário.

