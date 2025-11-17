Ninguém com sobrenome Curitiba mora em Curitiba, diz IBGE; Onde eles estão?

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Segundo dados do levantamento Nomes no Brasil, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 1.111 pessoas em todo o país carregam o sobrenome Curitiba. Embora o nome remeta diretamente à capital paranaense, o dado chama atenção por um detalhe curioso: nenhuma dessas pessoas mora em Curitiba ou sequer no Paraná. A coincidência com o nome da cidade existe apenas no registro, não na geografia das famílias.

A distribuição dos “Curitiba” também segue um padrão inesperado. A maior concentração está no Espírito Santo, onde vivem cerca de 500 pessoas com esse sobrenome. Em seguida aparece o Rio de Janeiro, que reúne 334 registros, e São Paulo, com 154 pessoas. Outros estados, como Minas Gerais, Rondônia e Amazonas, também têm moradores com o sobrenome, mas em números bem menores. Você sabe quais são os nomes e sobrenomes mais comuns em Curitiba?

Além deles, 27 brasileiros têm o sobrenome Curitibano na certidão de nascimento, outro caso igualmente curioso. A maioria desses “Curitibanos” está concentrada na cidade de Amparo, em São Paulo, sugerindo uma origem familiar restrita. O IBGE também registra sobrenomes inspirados em bairros da capital, como Batel, Abranches, Uberaba, Orleans e Tarumã.

Paraná no sangue e no registro

Há ainda quem leve o estado não apenas no coração, mas literalmente no nome. Segundo o IBGE, 1.259 pessoas possuem Paraná como sobrenome, e, dessa vez, a distribuição faz mais sentido. A maioria desses registros está, de fato, no Paraná, onde vivem 343 pessoas, concentradas especialmente em Santo Antônio do Sudoeste, Lapa e Pitanga.

Após o estado de origem, aparecem São Paulo, com 128 pessoas, e Tocantins, que registra 210 moradores com o mesmo sobrenome. Além deles, 25 brasileiros têm Paraná como primeiro nome.

Apesar dessa variedade de combinações curiosas entre nomes e lugares, o sobrenome mais comum no Paraná é Silva, seguido por Santos e Oliveira. Os dados fazem parte do levantamento do IBGE baseado nas informações coletadas no Censo 2022. A lista completa dos sobrenomes pesquisados pode ser consultada no site oficial da pesquisa.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉