Após transplante, menina volta à escola e viraliza com recepção surpresa. Assista!

Balões, flores, cartazes coloridos, abraços e um corredor de colegas emocionados. Assim foi a recepção da pequena Lívia Godoi da Silva, 5 anos, no Centro Municipal de Educação Infantil Jardim Gabineto, na Cidade Industrial de Curitiba, após passar por um transplante de coração.

A menina estava afastada da escola desde junho do ano passado. A pausa abrupta veio depois de uma bateria de exames que identificou uma infecção séria no coração. Lívia nasceu com uma cardiopatia chamada Comunicação Interventricular (CIV), uma alteração considerada de baixo risco, mas que exige acompanhamento constante. A infecção agravou o quadro e colocou a criança na fila dos transplantes.

Em 12 de novembro de 2024, a espera terminou. Um coração compatível saiu de Cuiabá (MT) e inaugurou uma nova fase na vida de Lívia. A cirurgia foi bem-sucedida, seguida por meses de recuperação cuidadosa. Só em 1º de agosto de 2025 os médicos liberaram o retorno às atividades escolares.

O momento difícil vivido pela família transformou-se em celebração. Na volta à sala de aula, agora no Pré II, as professoras Valéria Bernardes Borel e Gabrielly Matos mobilizaram toda a turma. Os colegas prepararam uma surpresa com balões, desenhos e mensagens de boas-vindas para marcar o reencontro. Confira, abaixo, o momento do reencontro:

“Eu senti que eles me amam e me agradeceram por voltar. A minha amiga Júlia me deu flores bonitas”, contou Lívia. A professora Valéria lembra que o carinho nunca diminuiu. “Os alunos nunca pararam de falar e de perguntar dela no tempo que passou longe, então quando ela voltou, já estava enturmada. No começo, eles até queriam cuidar dela, proteger”, afirmou.

A diretora do CMEI, Prescila Marques da Silva, destacou que o período de internação e tratamento mobilizou toda a comunidade escolar. Segundo ela, o vínculo com a instituição permaneceu firme. “Mesmo na ausência, a Lívia estava envolvida, mandamos vídeos, caixas com presentes. Mas o movimento ia além dos portões da escola”, explicou.

