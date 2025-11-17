Natal de Curitiba

Ingressos para Catedral de Luz esgotam em 30 minutos; novas datas abrem em breve

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Julia Moreira SECOM Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 17/11/25 17h02
Espetáculo de Natal na Catedral de Curitiba
Foto: José Fernando Ogura/SECOM

As sessões de abertura do espetáculo Catedral de Luz Ademicon, marcadas para os dias 29 e 30 de novembro, esgotaram em menos de 30 minutos, após a abertura dos agendamentos nesta segunda-feira (17/11). Os ingressos, disponibilizados em quatro horários por noite, foram todos reservados. Quem não conseguiu garantir um lugar ainda terá duas novas oportunidades a partir desta quarta-feira (19/11).

O espetáculo é gratuito. Porém, devido à capacidade limitada da Catedral de Curitiba, essa é a única atração do Natal de Curitiba 2025 que exige agendamento prévio pelo site. As sessões acontecem às 19h30, 20h30, 21h30 e 22h30. Os novos lotes seguirão o calendário abaixo:

  • Quarta-feira (19/11), às 11h: liberação dos ingressos para os dias 1º/12 e 2/12;
  • Sexta-feira (21/11), às 11h: liberação dos ingressos para os dias 3/12 e 4/12.
+ Leia mais

Cada pessoa poderá reservar até quatro ingressos por CPF. Crianças de até 2 anos estão dispensadas do ingresso, mas a recomendação é que assistam ao espetáculo no colo de um responsável.

No momento da reserva, não será possível selecionar mais de uma sessão por vez. A entrada só será permitida mediante apresentação do ingresso e a ocupação é por ordem de chegada. Em caso de desistência, a orientação é cancelar a reserva no próprio site, liberando os lugares para outras pessoas. 

Espetáculo de Natal na Catedral de Curitiba

O espetáculo Catedral de Luz Ademicon une música, projeção mapeada e espiritualidade em uma experiência imersiva. A Orquestra e Coro Anima Musicale executam repertórios natalinos ao vivo, enquanto a fachada interna da Catedral ganha imagens que acompanham cada acorde.

A combinação entre som e luz destaca elementos arquitetônicos, detalhes históricos e a atmosfera simbólica do espaço. Entre as obras apresentadas, estão clássicos como Vem Chegando o Natal, Noite Feliz, Gloria in Excelsis Deo, Panis Angelicus e Ding Dong Merrily on High.

A direção geral, musical e o roteiro são assinados pelo maestro Dirceu Saggin, violonista, regente e produtor musical responsável pela estética sensorial da apresentação. Confira outras atrações do Natal de Curitiba 2025.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna