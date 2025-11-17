Ingressos para Catedral de Luz esgotam em 30 minutos; novas datas abrem em breve

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

As sessões de abertura do espetáculo Catedral de Luz Ademicon, marcadas para os dias 29 e 30 de novembro, esgotaram em menos de 30 minutos, após a abertura dos agendamentos nesta segunda-feira (17/11). Os ingressos, disponibilizados em quatro horários por noite, foram todos reservados. Quem não conseguiu garantir um lugar ainda terá duas novas oportunidades a partir desta quarta-feira (19/11).

O espetáculo é gratuito. Porém, devido à capacidade limitada da Catedral de Curitiba, essa é a única atração do Natal de Curitiba 2025 que exige agendamento prévio pelo site. As sessões acontecem às 19h30, 20h30, 21h30 e 22h30. Os novos lotes seguirão o calendário abaixo:

Quarta-feira (19/11), às 11h: liberação dos ingressos para os dias 1º/12 e 2/12;

Sexta-feira (21/11), às 11h: liberação dos ingressos para os dias 3/12 e 4/12.

Cada pessoa poderá reservar até quatro ingressos por CPF. Crianças de até 2 anos estão dispensadas do ingresso, mas a recomendação é que assistam ao espetáculo no colo de um responsável.

No momento da reserva, não será possível selecionar mais de uma sessão por vez. A entrada só será permitida mediante apresentação do ingresso e a ocupação é por ordem de chegada. Em caso de desistência, a orientação é cancelar a reserva no próprio site, liberando os lugares para outras pessoas.

Espetáculo de Natal na Catedral de Curitiba

O espetáculo Catedral de Luz Ademicon une música, projeção mapeada e espiritualidade em uma experiência imersiva. A Orquestra e Coro Anima Musicale executam repertórios natalinos ao vivo, enquanto a fachada interna da Catedral ganha imagens que acompanham cada acorde.

A combinação entre som e luz destaca elementos arquitetônicos, detalhes históricos e a atmosfera simbólica do espaço. Entre as obras apresentadas, estão clássicos como Vem Chegando o Natal, Noite Feliz, Gloria in Excelsis Deo, Panis Angelicus e Ding Dong Merrily on High.

A direção geral, musical e o roteiro são assinados pelo maestro Dirceu Saggin, violonista, regente e produtor musical responsável pela estética sensorial da apresentação. Confira outras atrações do Natal de Curitiba 2025.