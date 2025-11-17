Nova Rua da Cidadania de Curitiba tem feira de serviços gratuitos

De segunda (17/11) a quarta-feira (19/11), das 9h às 17h, a Prefeitura de Curitiba promove uma feira de serviços na Rua da Cidadania da CIC, inaugurada pelo prefeito Eduardo Pimentel neste fim de semana.

Os interessados poderão fazer solicitações à Copel, Sanepar, a Rede de Proteção Animal vai prestar atendimento para os pets, além da presença dos integrantes do projeto Cão Amigo. Haverá também apresentações de pesquisas do Instituto Fiocruz e da Wolbito do Brasil sobre prevenção à dengue, Escola Pública de Trânsito, teatro de fantoches da Guarda Municipal e feiras de artesanato.

Moradores da CIC celebraram a entrega oficial da nova Rua da Cidadania. Inaugurado pelo prefeito Eduardo Pimentel, o espaço passa a reunir em um único local uma ampla rede de serviços públicos voltados aos moradores dos bairros Augusta, CIC, Riviera e São Miguel. A cerimônia contou com grande participação da comunidade e uma programação cultural e esportiva que se estenderá durante todo o fim de semana.

+ Leia mais: Oficina de família na RMC produz capivaras e símbolos de Curitiba em madeira

“A Rua da Cidadania é um compromisso com a qualidade de vida das pessoas da CIC. Modernizamos a estrutura, ampliamos os atendimentos e reunimos aqui serviços que facilitam o dia a dia das famílias. Este equipamento reflete o respeito e o cuidado que temos com cada região da cidade”, afirmou o prefeito. “Governar é dialogar, construir junto, e é isso que temos feito aqui. Este equipamento é para vocês, moradores da CIC”, completou Eduardo Pimentel.

A inauguração contou com a presença do governador Carlos Massa Ratinho Júnior, que exaltou a história das famílias do bairro. “A história da CIC se confunde com a história de muitas famílias do Paraná, inclusive a minha. Ver esse bairro crescer e receber uma estrutura como esta Rua da Cidadania mostra o compromisso de aproximar o poder público das pessoas. Estamos felizes em apoiar essa entrega e em ampliar parcerias”, salientou o governador.

Estrutura sustentável

Com 14 mil m² de área construída, a nova Rua da Cidadania da CIC conta com três pavimentos integrados aos equipamentos públicos do entorno, como escola, Farol do Saber, teatro, praça e Cras, formando um circuito completo de atendimento. A edificação também foi projetada com foco na sustentabilidade e recebeu painéis solares capazes de gerar cerca de 240 kW de energia, reduzindo o consumo e garantindo mais eficiência ao funcionamento do complexo.

+ Veja também: Ninguém com sobrenome Curitiba mora em Curitiba, diz IBGE; Onde eles estão?

A Regional CIC abriga aproximadamente 200 servidores e recebe diariamente um grande fluxo de moradores. Entre os serviços oferecidos estão a emissão de carteiras de identidade e documentos pessoais pelo Instituto de Identificação; atendimentos do cartão transporte da Urbs; orientações da Agência Curitiba para microempreendedores; e a Agência do Trabalhador, que intermedia vagas e presta suporte profissional.

O equipamento passou também a emitir a Carteira do Idoso — serviço iniciado em agosto de 2025 e que já ultrapassa 300 emissões. Além disso, o espaço reúne projetos sociais e atividades para crianças, jovens e famílias, como esportes, recreação e ações cultura.