Quintal do Monge tem samba e forró em noite especial no Largo

Nesta quarta-feira (19/11), o Quintal do Monge recebe uma roda de samba e forró com os grupos Icônicas e Vozes Brasis, sob direção artística de Clarissa Bruns. A casa, conhecida por seu ambiente acolhedor no coração do Largo da Ordem, centro histórico de Curitiba, oferece um cardápio variado, com opções que vão de aperitivos a pratos tradicionais, além de uma carta de drinks autorais.

O grupo As Icônicas reúne mulheres cantoras que se reúnem para interpretar clássicos da música brasileira com liberdade e criação coletiva. O grupo surgiu como um espaço de fortalecimento e escuta entre mulheres artistas.

Já o Vozes Brasis é formado por cantores e cantoras de diferentes gêneros, origens e trajetórias. O grupo investiga a diversidade, os timbres e os sotaques, celebrando a pluralidade como valor artístico.

A roda reúne arranjos ao vivo, repertório popular e a força do canto coletivo, acompanhados de Joel Müller no violão e Leon Adan na percussão.

O restaurante Quintal do Monge conta ainda com almoço estendido diariamente até as 16h. O endereço do Quintal é Rua Dr. Claudino dos Santos, 24 – São Francisco (Largo da Ordem). Reservas e informações: WhatsApp (41) 3232-5679