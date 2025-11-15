Variedades

9 receitas que não podem faltar em um churrasco

Pão de alho (Imagem: Brent Hofacker | ShutterStock)

O churrasco é uma das maiores paixões da culinária brasileira e um verdadeiro símbolo de confraternização. Para tornar esse momento ainda mais especial e garantir um momento inesquecível, é essencial caprichar nas receitas. Abaixo, confira 9 opções incríveis que vão impressionar e agradar a diferentes paladares!

Pão de alho

Ingredientes

  • 4 colheres de sopa de maionese em temperatura ambiente
  • 4 colheres de sopa de margarina em temperatura ambiente
  • Queijo parmesão ralado e salsa desidratada a gosto
  • 3 dentes de alho triturados
  • 6 pães (tipo francês, italiano ou baguete)

Modo de preparo

Em uma tigela, misture a maionese, a margarina, o alho e a salsa. Reserve. Faça 5 cortes em cada pão, como se fosse fatiar, mas sem ir até o final. Recheie cada corte com o creme de alho reservado e, com o creme que restar, passe em cima e nas laterais dos pães. Salpique com o queijo ralado e coloque-os na grelha da churrasqueira ou leve-os ao forno até dourarem. Sirva em seguida.

Farofa com maracujá

Ingredientes

  • 300 g de bacon picado
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 cebola picada
  • Polpa de 2 maracujás
  • 300 g de farinha de mandioca
  • Óleo de soja a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira, frite o bacon em fogo médio até dourar e acrescente o alho e a cebola. Refogue até dourar. Adicione a polpa do maracujá e refogue por 2 minutos. Acrescente a farinha de mandioca e cozinhe, mexendo sempre, por aproximadamente 5 minutos. Sirva em seguida.

Maionese de legumes

Ingredientes

  • 1 kg de batata cortada em cubos pequenos
  • 3 cenouras cortadas em cubos pequenos
  • 1 1/2 xícara de chá de vagem picada
  • 200 g de ervilha em conserva
  • 200 g de milho-verde em conserva
  • 3 ovos cozidos e descascados
  • 1/2 xícara de chá de azeitona verde picada
  • 1 cebola ralada
  • 1 dente de alho ralado
  • 1/2 maço de salsinha picado
  • Suco de 1 limão
  • 3 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 500 g de maionese
  • 30 g de queijo ralado
  • 1 maçã pequena cortada em cubos
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Água para cozinhar

Modo de preparo

Coloque os legumes em uma panela e cubra com água. Cozinhe em fogo baixo até que fiquem tenros, mas não totalmente cozidos. Depois que os legumes estiverem cozidos, escorra a água e deixe-os esfriar. Em uma tigela, misture a cebola, o alho, o suco de limão, o azeite, o sal, a pimenta-do-reino e a salsinha. Acrescente os legumes cozidos, a azeitona, o milho-verde, a ervilha e a maçã. Misture tudo cuidadosamente e tempere com sal. Por último, adicione a maionese e misture bem. Coloque em um refratário e salpique com queijo ralado. Conserve na geladeira até o momento de servir.

Vinagrete servido em cumbuca de porcelana branca em cima de mesa de madeira
Vinagrete (Imagem: DronG | ShutterStock)

Vinagrete

Ingredientes

  • 3 tomates sem sementes e cortados em cubos
  • 1 colher de café de açúcar
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 1/2 cebola-roxa cortada em cubos
  • 1/2 maço de cheiro-verde picado
  • 4 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 8 colheres de sopa de vinagre de vinho branco

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o tomate, a cebola-roxa e o cheiro-verde. Acrescente o sal, a pimenta-do-reino, o azeite, o açúcar e o vinagre. Misture bem. Leve à geladeira até o momento de servir.

Filé mignon grelhado ao provolone

Ingredientes

  • 1 kg de filé mignon
  • 300 g de queijo provolone ralado
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Corte transversalmente o filé em fatias. Em uma tigela, tempere a carne com sal e pimenta-do-reino. Leve à churrasqueira com o lado salgado para cima e mantenha na grelha sem virar até a face de cima começar a “transpirar”. Vire o filé e coloque o queijo ralado sobre ele; mantenha grelhando até o queijo derreter. Sirva em seguida.

Sobrecoxa com páprica e mostarda

Ingredientes

  • 6 sobrecoxas de frango desossadas
  • 2 colheres de sopa de mostarda
  • 1 colher de chá de páprica doce
  • 1 colher chá de páprica defumada
  • 2 dentes de alho picados
  • Suco de 1 limão
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, misture a mostarda, as pápricas, o alho, o suco de limão, o azeite, o sal e a pimenta-do-reino. Mexa bem até formar uma marinada homogênea. Coloque as sobrecoxas desossadas em um prato ou tigela grande e despeje a marinada por cima. Massageie as sobrecoxas para garantir que o tempero penetre bem. Cubra com plástico-filme e deixe marinar por, no mínimo, 30 minutos. Após o tempo de descanso, leve à churrasqueira até ficarem douradas e bem cozidas. Sirva em seguida.

Abacaxi caramelizado

Ingredientes

  • 1 abacaxi cortado em rodelas
  • 1 xícara de chá de açúcar
  •  2 colheres de sopa de manteiga
  • 1 colher de chá de canela em pó

Modo de preparo

Em uma panela em fogo médio, coloque o açúcar e mexa até começar a derreter. Quando o açúcar estiver formando um caramelo claro, adicione a manteiga e misture até obter um caramelo homogêneo. Retire a panela do fogo e acrescente a canela em pó, misturando bem. Passe o caramelo ainda quente sobre as rodelas de abacaxi, cobrindo todos os lados. Coloque o abacaxi na grelha da churrasqueira e asse por aproximadamente 10 minutos de cada lado, até ficar dourado e com o caramelo levemente tostado. Retire da grelha e sirva em seguida.

Kafta servida em tábua de madeira em cima de mesa
Kafta (Imagem: Slawomir Fajer | Shutterstock)

Kafta no espeto

Ingredientes

  • 500 g de carne moída
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1/2 xícara de chá de hortelã fresca picada
  • 1 colher de chá de cominho em pó
  • 1 colher de chá de páprica 
  • 1 colher de chá de pimenta-síria
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela grande, misture a carne moída, a cebola, o alho, a hortelã, o cominho, a páprica, a pimenta-síria, o sal e a pimenta-do-reino. Amasse bem com as mãos até que todos os ingredientes estejam incorporados e a carne fique com uma textura homogênea. Pegue uma porção da mistura de carne e molde ao redor do espeto, pressionando bem para formar um cilindro firme. Repita o processo com o restante da carne. Leve à churrasqueira até dourar. Sirva em seguida.

Costela bovina na brasa

Ingredientes

  • 1 kg de costela bovina desossada
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 3 dentes de alho picados
  • 1 colher de sopa de páprica defumada
  • 1 colher de sopa de mostarda
  • 1 colher de chá de cominho
  • 1 colher de chá de orégano
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Coloque a costela em uma tigela grande e adicione o azeite, o alho, a páprica defumada, a mostarda, o cominho, o orégano, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem com as mãos até que toda a costela esteja coberta pelos temperos. Cubra a tigela e deixe a costela descansar por pelo menos 30 minutos, para absorver os sabores. Preaqueça a churrasqueira e organize as brasas para obter uma intensidade média de calor. Coloque a costela na grelha com a gordura voltada para baixo e asse virando ocasionalmente, até dourar bem. Retire da grelha, deixe descansar por 5 minutos e fatie antes de servir.

