9 receitas que não podem faltar em um churrasco

O churrasco é uma das maiores paixões da culinária brasileira e um verdadeiro símbolo de confraternização. Para tornar esse momento ainda mais especial e garantir um momento inesquecível, é essencial caprichar nas receitas. Abaixo, confira 9 opções incríveis que vão impressionar e agradar a diferentes paladares!
Pão de alho
Ingredientes
- 4 colheres de sopa de maionese em temperatura ambiente
- 4 colheres de sopa de margarina em temperatura ambiente
- Queijo parmesão ralado e salsa desidratada a gosto
- 3 dentes de alho triturados
- 6 pães (tipo francês, italiano ou baguete)
Modo de preparo
Em uma tigela, misture a maionese, a margarina, o alho e a salsa. Reserve. Faça 5 cortes em cada pão, como se fosse fatiar, mas sem ir até o final. Recheie cada corte com o creme de alho reservado e, com o creme que restar, passe em cima e nas laterais dos pães. Salpique com o queijo ralado e coloque-os na grelha da churrasqueira ou leve-os ao forno até dourarem. Sirva em seguida.
Farofa com maracujá
Ingredientes
- 300 g de bacon picado
- 2 dentes de alho picados
- 1 cebola picada
- Polpa de 2 maracujás
- 300 g de farinha de mandioca
- Óleo de soja a gosto
Modo de preparo
Em uma frigideira, frite o bacon em fogo médio até dourar e acrescente o alho e a cebola. Refogue até dourar. Adicione a polpa do maracujá e refogue por 2 minutos. Acrescente a farinha de mandioca e cozinhe, mexendo sempre, por aproximadamente 5 minutos. Sirva em seguida.
Maionese de legumes
Ingredientes
- 1 kg de batata cortada em cubos pequenos
- 3 cenouras cortadas em cubos pequenos
- 1 1/2 xícara de chá de vagem picada
- 200 g de ervilha em conserva
- 200 g de milho-verde em conserva
- 3 ovos cozidos e descascados
- 1/2 xícara de chá de azeitona verde picada
- 1 cebola ralada
- 1 dente de alho ralado
- 1/2 maço de salsinha picado
- Suco de 1 limão
- 3 colheres de sopa de azeite de oliva
- 500 g de maionese
- 30 g de queijo ralado
- 1 maçã pequena cortada em cubos
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água para cozinhar
Modo de preparo
Coloque os legumes em uma panela e cubra com água. Cozinhe em fogo baixo até que fiquem tenros, mas não totalmente cozidos. Depois que os legumes estiverem cozidos, escorra a água e deixe-os esfriar. Em uma tigela, misture a cebola, o alho, o suco de limão, o azeite, o sal, a pimenta-do-reino e a salsinha. Acrescente os legumes cozidos, a azeitona, o milho-verde, a ervilha e a maçã. Misture tudo cuidadosamente e tempere com sal. Por último, adicione a maionese e misture bem. Coloque em um refratário e salpique com queijo ralado. Conserve na geladeira até o momento de servir.
Vinagrete
Ingredientes
- 3 tomates sem sementes e cortados em cubos
- 1 colher de café de açúcar
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1/2 cebola-roxa cortada em cubos
- 1/2 maço de cheiro-verde picado
- 4 colheres de sopa de azeite de oliva
- 8 colheres de sopa de vinagre de vinho branco
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque o tomate, a cebola-roxa e o cheiro-verde. Acrescente o sal, a pimenta-do-reino, o azeite, o açúcar e o vinagre. Misture bem. Leve à geladeira até o momento de servir.
Filé mignon grelhado ao provolone
Ingredientes
- 1 kg de filé mignon
- 300 g de queijo provolone ralado
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Corte transversalmente o filé em fatias. Em uma tigela, tempere a carne com sal e pimenta-do-reino. Leve à churrasqueira com o lado salgado para cima e mantenha na grelha sem virar até a face de cima começar a “transpirar”. Vire o filé e coloque o queijo ralado sobre ele; mantenha grelhando até o queijo derreter. Sirva em seguida.
Sobrecoxa com páprica e mostarda
Ingredientes
- 6 sobrecoxas de frango desossadas
- 2 colheres de sopa de mostarda
- 1 colher de chá de páprica doce
- 1 colher chá de páprica defumada
- 2 dentes de alho picados
- Suco de 1 limão
- 2 colheres de sopa de azeite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, misture a mostarda, as pápricas, o alho, o suco de limão, o azeite, o sal e a pimenta-do-reino. Mexa bem até formar uma marinada homogênea. Coloque as sobrecoxas desossadas em um prato ou tigela grande e despeje a marinada por cima. Massageie as sobrecoxas para garantir que o tempero penetre bem. Cubra com plástico-filme e deixe marinar por, no mínimo, 30 minutos. Após o tempo de descanso, leve à churrasqueira até ficarem douradas e bem cozidas. Sirva em seguida.
Abacaxi caramelizado
Ingredientes
- 1 abacaxi cortado em rodelas
- 1 xícara de chá de açúcar
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 1 colher de chá de canela em pó
Modo de preparo
Em uma panela em fogo médio, coloque o açúcar e mexa até começar a derreter. Quando o açúcar estiver formando um caramelo claro, adicione a manteiga e misture até obter um caramelo homogêneo. Retire a panela do fogo e acrescente a canela em pó, misturando bem. Passe o caramelo ainda quente sobre as rodelas de abacaxi, cobrindo todos os lados. Coloque o abacaxi na grelha da churrasqueira e asse por aproximadamente 10 minutos de cada lado, até ficar dourado e com o caramelo levemente tostado. Retire da grelha e sirva em seguida.
Kafta no espeto
Ingredientes
- 500 g de carne moída
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1/2 xícara de chá de hortelã fresca picada
- 1 colher de chá de cominho em pó
- 1 colher de chá de páprica
- 1 colher de chá de pimenta-síria
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma tigela grande, misture a carne moída, a cebola, o alho, a hortelã, o cominho, a páprica, a pimenta-síria, o sal e a pimenta-do-reino. Amasse bem com as mãos até que todos os ingredientes estejam incorporados e a carne fique com uma textura homogênea. Pegue uma porção da mistura de carne e molde ao redor do espeto, pressionando bem para formar um cilindro firme. Repita o processo com o restante da carne. Leve à churrasqueira até dourar. Sirva em seguida.
Costela bovina na brasa
Ingredientes
- 1 kg de costela bovina desossada
- 2 colheres de sopa de azeite
- 3 dentes de alho picados
- 1 colher de sopa de páprica defumada
- 1 colher de sopa de mostarda
- 1 colher de chá de cominho
- 1 colher de chá de orégano
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Coloque a costela em uma tigela grande e adicione o azeite, o alho, a páprica defumada, a mostarda, o cominho, o orégano, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem com as mãos até que toda a costela esteja coberta pelos temperos. Cubra a tigela e deixe a costela descansar por pelo menos 30 minutos, para absorver os sabores. Preaqueça a churrasqueira e organize as brasas para obter uma intensidade média de calor. Coloque a costela na grelha com a gordura voltada para baixo e asse virando ocasionalmente, até dourar bem. Retire da grelha, deixe descansar por 5 minutos e fatie antes de servir.