O Paraná é o estado brasileiro com a menor proporção de estudantes matriculados em tempo integral na rede pública de ensino médio. Os dados são do Censo Escolar 2022 e foram divulgados pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

De acordo com as informações enviadas pelo próprio governo Ratinho Jr., o estado tem 4,4% dos estudantes de ensino médio das escolas públicas estudando em tempo integral. O índice é quase cinco vezes menor que a média nacional (20,4%) e 14 vezes menor do que o primeiro colocado no ranking, o estado de Pernambuco (62,5%).

Não é a primeira vez que o Paraná fica na lanterna quando analisado esse dado do Censo Escolar. No ano passado, o ensino médio da educação pública do estado também constava no último lugar, com índice de apenas 3,6%.

Líder em tecnologia

O Paraná é o que oferece a maior quantidade de computadores por aluno entre todas as redes de ensino estaduais do Brasil. Segundo o levantamento do próprio Censo 2022, o Paraná conta com computadores e/ou notebooks em 99,4% das instituições da rede estadual de ensino, numa distribuição equivalente a um computador para cada seis alunos da rede estadual. Em seguida ficam os estados de Mato Grosso do Sul (cobertura em 98,6% das escolas) e Ceará (98%).

Outro ponto positivo da pesquisa é a oferta de conectividade nas escolas. A rede estadual paranaense ocupa o primeiro lugar nacional em oferta de Internet entre as redes públicas estaduais. Todas as 2.109 escolas da rede estadual de ensino do Paraná estão conectadas à internet.

Para 2023, o objetivo é manter o Paraná entre os melhores na infraestrutura tecnológica. Nos dois primeiros meses deste ano, 77.300 equipamentos de informática foram adquiridos e serão entregues às escolas da rede estadual nos próximos meses.

Para o secretário da Educação, Roni Miranda, os recursos tecnológicos auxiliam o professor na hora da aprendizagem. “O uso da tecnologia é fundamental para o processo de modernização que a educação pública do Paraná tem lutado para promover. Por meio do uso destes recursos, em complemento à educação tradicional – é possível vislumbrar uma formação cada vez mais forte para os alunos do nosso estado”, afirmou Miranda.

