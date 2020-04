A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), divulgou nesta sexta-feira (17), um novo formato de boletim para informar os casos de coronavírus no Paraná, mais detalhado e com números focados nos pacientes residentes em território paranaense. No total, 887 pessoas testaram positivo para a doença no Paraná – das quais 13 eram residentes de outros estados. Em relação ao boletim do dia anterior, são 42 novas ocorrências da Covid-19 em território paranaense.

Já a lista de óbitos ganhou mais uma linha: um homem de 61 anos, morador de Londrina, que teve a confirmação do coronavírus no dia 5 de abril, morreu nesta sexta-feira (17). Ao todo, faleceram 44 pessoas por causa do coronavírus no Paraná, sendo dois deles visitantes de outros estados.

Na última quinta-feira (16), os dados eram de 845 casos e 43 óbitos, considerando números totais. O Ministério da Saúde só contabiliza para o Paraná os casos de moradores da região.