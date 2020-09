Com problemas técnicos para a divulgação dos dados completos, a Secretaria Estadual da Saúde (Sesa) confirmou no final da tarde desta quinta-feira (24) mais 1.633 casos e 36 mortes por covid-19. As novas vítimas são 13 mulheres e 23 homens de 36 a 90 anos de idade.

As vítimas da covid-19 eram residentes de Curitiba (10), Londrina (3), Bandeirantes (2), Campo Largo (2), Foz do Iguaçu (2), Arapongas, Araucária, Cascavel, Colombo, Corbélia, Dois Vizinhos, Faxinal, Fazenda Rio Grande, Ivaiporã, Matinhos, Palmeira, Palmital, Piraquara, Santa Fé, São José dos Pinhais, Toledo, Umuarama.

Com a atualização, a pandemia de coronavírus no estado chegou a 168.717 ocorrências da doença, com 4.237 óbitos causados por ela. De acordo com nota da pasta, há 1.105 pacientes internados com diagnóstico de Covid-19, sendo 903 no SUS (453 em UTI e 450 em leitos clínicos ou enfermarias). Dos 202 internados na rede particular, 89 estão em UTIs.

O estado tem ainda 859 pessoas internadas, consideradas suspeitas da infecção, aguardando resultado de exames.