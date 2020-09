Mais nove pessoas morreram e outras 418 foram diagnosticadas com covid-19 em Curitiba, como informa o boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), divulgado nesta quinta-feira (24). Com os novos registros, o total de óbitos por novo coronavírus subiu para 1.235 e o de casos confirmados chegou a 42.479.

As novas vítimas fatais da doença em Curitiba são três homens e seis mulheres, com idades que variavam entre 48 e 90 anos. Conforme informações da SMS, seis destas pessoas faleceram nas últimas 48 horas e as outras três, entre os dias 3 e 22 de setembro.

LEIA MAIS – Mais dois médicos de Curitiba perdem a vida para o coronavírus em apenas 24 h

Entre os habitantes da capital paranaense que testaram positivo, 3.997 seguem na fase ativa e de transmissão do vírus Sars-CoV-2, índice que teve queda de cerca de 4.28% em comparação com dados do dia anterior.

Dados da pandemia

Ainda segundo o informe municipal, 37.247 pessoas que moram em Curitiba já venceram a doença e estão recuperadas. Além delas, outros 590 pacientes que apresentam sintomas suspeitos aguardam os resultados dos exames laboratoriais.

VIU ESSA? Estressado, cansado e esgotado no home office? Pode ser síndrome de burnout

Com relação aos hospitais da rede pública da capital, nos 334 leitos de UTI exclusivos para covid-19 do Sistema Único de Saúde (SUS), a taxa de ocupação é de 79% atualmente. Segundo a prefeitura, há hoje 70 leitos de UTI do SUS livres, que podem receber pacientes com coronavírus ou com sintomas de síndrome respiratória aguda grave (SRAG).