O governador Ratinho Jr (PSD) e o secretário estadual de Educação, Renato Feder, anunciam nesta terça-feira (15) o plano para a volta às aulas presenciais em 2021. Em entrevista coletiva às 14h, governador e secretário vão apresentar o plano de prevenção da Covid-19 na rede estadual de ensino. A coletiva também vai abordar o novo modelo de transmissão de aulas remotas a ser adotado ano que vem.

O retorno das aulas presenciais tem sido um dos maiores desafios do governo do estado desde que os alunos pararam de ir às escolas em março, no começo da pandemia de coronavírus. O governo chegou a formar um comitê exclusivo para debater o retorno.

Em outubro, quando os índices de contágio da Covid-19 tiveram uma queda significativa, o que permitiu a reabertura de diversos setores, Ratinho Jr chegou a cogitar o retorno das aulas na segunda quinzena de novembro. Porém, logo na sequência, os índices voltaram a subir vertiginosamente, o que impediu a volta dos estudantes.

Segunda-feira (14), o Paraná ultrapassou pela primeira vez a marca de mil pacientes internados por covid-19. Dos 1.120 leitos de coronavírus no estado, 1.001 estavam ocupados. Desde o início da pandemia, o Paraná tem 329.297 pessoas infectadas e 6.744 mortes.