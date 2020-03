A Secretaria Estadual de Saúde do Paraná (Sesa) não vai mais exigir que o Laboratório Central do Estado (Lacen) realize a contraprova de todos os exames para detecção do coronavírus. A mudança na metodologia foi anunciada terça-feira (17), como medida para acelerar o diagnóstico da doença no Paraná.

A partir de agora, somente exames realizados por laboratórios particulares que não forem credenciados pelo Lacen farão o reteste. Terça-feira (17), a Sesa confirmou mais seis novos casos de coronavírus no estado, totalizando 12. As novas confirmações ocorreram em Cianorte, Campo Largo, Curitiba, Pinhais e Londrina. Ao todo, no estado, já são 12 pacientes diagnosticados com a doença.

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).