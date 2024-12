Palácio Iguaçu faz 70 anos: fotos históricas mostram construção

Em 19 de dezembro de 2024, Curitiba comemora o 70º aniversário do Palácio Iguaçu. Símbolo do Paraná e joia da arquitetura modernista brasileira, o edifício não é apenas a sede do governo estadual, mas um testemunho vivo da transformação política e administrativa que o estado viveu desde meados do século XX.

Situado no coração do Centro Cívico da capital paranaense, o Palácio Iguaçu impressiona com seus 15 mil metros quadrados de pura elegância. As linhas retas, os espaços amplos e o uso generoso de vidro e mármore são a assinatura do arquiteto David Azambuja, que concebeu uma das primeiras expressões do modernismo arquitetônico no país.

Fotos: Acervo MUPA.

O historiador Paulo Colaço contextualiza a importância da obra: “O Paraná era um estado essencialmente agrícola e, embora passasse por um crescimento econômico importante, alavancado principalmente pelo café, ainda era ofuscado por estados como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais”. Ele acrescenta: “A construção do Palácio Iguaçu e de todo o projeto do primeiro Centro Cívico do País é icônica. O objetivo era mostrar que o Paraná era um estado grande, forte e merecia um palácio governamental à altura”.

Um legado que inspirou uma nação

O impacto do Palácio Iguaçu ultrapassou as fronteiras paranaenses. Fernando Lobo, arquiteto e membro do Conselho Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico, revela: “O projeto paranaense causou um impacto cultural a nível nacional. Inclusive, conta-se que as obras inspiraram a criação de Brasília”. De fato, Juscelino Kubitschek, então governador de Minas Gerais, visitou as obras antes de conceber a nova capital federal.

A inauguração: um marco centenário

O Palácio Iguaçu abriu suas portas em 1954, coincidindo com o centenário da emancipação política do Paraná. A cerimônia, realizada na noite de 18 de dezembro, contou com a presença do presidente Café Filho, em sua primeira visita oficial ao estado. À meia-noite do dia 19, a placa inaugural foi descerrada, marcando o início de uma nova era para o Paraná.

Desde então, o estado se transformou. Hoje, o Paraná é o quinto mais populoso e detém a quarta maior economia do Brasil. O Palácio Iguaçu, em seus 70 anos, continua a ser não apenas a sede do governo, mas um símbolo dos sonhos e aspirações dos paranaenses.