País que mais compra carne suína do Paraná suspende importações e coloca US$ 20 milhões em risco

A suspensão temporária das importações de carne suína pelas Filipinas coloca em alerta a suinocultura do Paraná. Principal destino individual das exportações estaduais, o país asiático recebeu 45 mil toneladas do produto entre janeiro e outubro de 2026, o equivalente a 21% do total exportado pelo estado no período, segundo o Sindicato da Indústria de Carnes e Derivados no Estado do Paraná (Sindicarne-PR).

Anunciada pelo governo filipino no dia 7 de novembro, a restrição tem prazo inicial de 60 dias e abrange nove categorias de produtos suínos e miúdos de diferentes países fornecedores, incluindo o Brasil. A medida exige que os frigoríficos reorganizem contratos e embarques para buscar outros compradores. A Federação da Agricultura do Estado do Paraná (FAEP) estima que o estado pode deixar de movimentar entre US$ 17 milhões e US$ 20 milhões durante o período.

O técnico do Departamento Técnico e Econômico do Sistema FAEP, Alexandre Lamas Pena, ressalta que o valor não representa uma perda financeira confirmada. “São valores que podem deixar de ser capitalizados, que poderiam ser ganhos. Mas isso depende de outros fatores, não significa que o Paraná vai perder esse valor”, explica.

Em 2025, o Paraná exportou 42 mil toneladas para as Filipinas, segundo o Sindicarne-PR. O volume representou 18% das exportações estaduais de carne suína naquele ano.

Frigoríficos buscam alternativas

Na Frimesa, as Filipinas respondem por 20% do volume de carne exportado pela cooperativa, com embarques de aproximadamente 2,5 mil toneladas por mês. Segundo o presidente executivo da empresa, Elias José Zydek, os contratos existentes serão cumpridos dentro do prazo permitido. Depois desse período, a produção deverá ser direcionada a outros compradores.

“Após esse período vamos realocar esses volumes nos demais mercados abertos para o Paraná”, afirma. A cooperativa trabalha com cerca de 20 países e pretende ampliar os embarques para destinos como América Latina, Hong Kong e Singapura.

A mudança, porém, exige ajustes nos produtos e na logística e pode resultar em aumento dos estoques no curto prazo. O Sindicarne-PR também aponta oportunidades em mercados como Japão, Chile, Uruguai, Argentina, Vietnã e Emirados Árabes Unidos. A entidade ressalta que o redirecionamento não é automático, pois cada país tem exigências sanitárias, habilitações e padrões comerciais próprios.

Para o médico veterinário e analista técnico do Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Paraná (Ocepar), Alexandre Monteiro, a suspensão também gera incertezas nas relações comerciais: “Uma preocupação é quanto isso vai impactar as relações internacionais e afetar a comercialização no cenário internacional”.

Pressão sobre os preços

Caso parte da produção não encontre compradores no exterior, o aumento da oferta no mercado interno pode pressionar os preços pagos aos produtores. A FAEP avalia que o mercado brasileiro tem capacidade para absorver o volume, mas alerta para possíveis efeitos sobre a remuneração da cadeia.

Na avaliação da Frimesa, entretanto, os preços já estão pressionados por fatores que vão além da suspensão. “Os preços do suíno já estão pressionados, tanto no mercado interno quanto no externo. A causa é o aumento da oferta acima da demanda, associado ao baixo poder aquisitivo do consumidor interno”, afirma Zydek. Segundo ele, produtores e indústrias estão operando sem margens positivas.

Monteiro também alerta para o risco de aumento dos estoques, mas aponta que o período de fim de ano pode amenizar parte dos efeitos. Isso porque as festas costumam elevar a demanda interna por carne suína.

“É difícil que a gente absorva esse volume sem sofrer algum impacto de preço”, diz. Para o analista, parte da produção poderá ser direcionada a outros países e outra parcela deverá ser absorvida pelo mercado brasileiro.

Setor teme prorrogação

Embora a suspensão tenha sido anunciada por 60 dias, existe preocupação de que o prazo seja ampliado. A decisão faz parte de uma investigação preliminar das autoridades filipinas sobre os efeitos do aumento das importações na produção local, especialmente sobre a rentabilidade dos produtores do país.

“Se for observado que é necessário mais um tempo para ajustar o preço do mercado interno, o governo filipino pode aumentar esse prazo”, explica Alexandre Lamas Pena, da FAEP.

A Frimesa trabalha com a perspectiva de que a medida seja temporária, mas acompanha o cenário com cautela. A cooperativa mantém contato com a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) e com o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

A ABPA informou que está em tratativas com o governo brasileiro e participará da missão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) às Filipinas para buscar a reversão da restrição e a continuidade dos embarques. O Mapa também monitora a implementação da medida e seus possíveis efeitos sobre as exportações brasileiras.

A avaliação da FAEP é de que a suspensão não deve representar um problema de grandes proporções para o Paraná, devido à diversidade de parceiros comerciais. A entidade espera que as negociações diplomáticas consigam reverter ou reduzir o período de restrição.

“Estamos confiantes de que a diplomacia e o bom relacionamento entre os governos possam diminuir essa suspensão temporária. É possível que seja revertida, essa é a expectativa”, afirma Pena. Caso a medida continue, será necessário intensificar a busca por novos parceiros comerciais.