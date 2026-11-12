Supermercados do Paraná vendem até 11,5% mais após restrição às apostas on-line

A restrição às apostas on-line pode ter contribuído para aumentar os gastos das famílias com alimentação no Paraná. Nas semanas seguintes à proibição das bets, as vendas em valor dos supermercados cresceram até 11,5% no Estado, segundo levantamento da NielsenIQ (NIQ), empresa especializada em pesquisa e análise de dados sobre o mercado e o comportamento do consumidor.

Para o economista e CEO do Grupo Datacenso, empresa de pesquisa de mercado, Cláudio Shimoyama, parte do dinheiro antes destinado às apostas passou a ser utilizado em supermercados e serviços, principalmente por consumidores de menor renda.

Ele reforça, porém, que o aumento das vendas não pode ser atribuído exclusivamente à restrição às bets. A coincidência entre os dois movimentos não comprova, por si só, uma relação de causa e efeito, já que outros fatores também influenciaram o consumo.

Na primeira semana analisada, as vendas cresceram 10,7%. Na segunda, a alta foi de 9,5%, chegando a 11,5% na terceira semana. O percentual ficou acima do dobro da alta acumulada pelo varejo alimentar paranaense até aquele momento, de 5,1%. Os dados são acompanhados pela Associação Paranaense de Supermercados (APRAS).

Segundo Shimoyama, a mudança no comportamento dos apostadores ajudou a movimentar o comércio, especialmente na compra de alimentos básicos. “Uma parte dos consumidores que eram apostadores com alta intensidade realmente transferiu esse valor da aposta para o gasto em supermercados, para os gastos em serviços”, afirma.

Relação entre as bets e o consumo

Como argumento, o economista cita um estudo da Klavi, startup de tecnologia financeira, que compara os gastos dos consumidores nos 30 dias anteriores e posteriores à medida. Segundo os dados apresentados por ele, as despesas com bets caíram 95% no período. Entre os apostadores, os gastos no varejo aumentaram 34%, enquanto as despesas com serviços cresceram mais de 100%.

Já entre as pessoas que não tinham o hábito de apostar, o aumento dos gastos no varejo foi de 3,5%, segundo o levantamento. A diferença entre os grupos, na avaliação do economista, indica que a restrição às apostas influenciou o consumo.

No Paraná, o aumento também foi registrado na quantidade de produtos vendidos, mas em ritmo menor. Enquanto o faturamento acumulado até o período analisado cresceu 5,1%, o volume de unidades comercializadas teve alta de 0,9%. Em uma das semanas após a proibição das bets, porém, o crescimento em quantidade chegou a 5,9%.

No autosserviço, as vendas em valor tiveram crescimento nas três semanas analisadas, com altas de 13,9%, 10,6% e 13,2%. Já a quantidade de produtos vendidos oscilou: começou com aumento de 6,4%, teve uma pequena queda de 0,1% e terminou o período com alta de 3,1%.

Promoções e renda também pesaram

Apesar de considerar que a proibição das bets contribuiu para o avanço do consumo, Shimoyama ressalta que não é possível atribuir todo o crescimento a essa mudança: “É lógico que essa é uma parte. A gente pode entender que o consumo já estava aumentando. Tivemos o Bolsa Família com reajuste de 15%, que aumenta o poder aquisitivo. Isso ajuda”, explica.

O economista destaca ainda que o perfil dos apostadores que reduziram os gastos com plataformas de apostas está concentrado nas classes C, D e E. Entre os produtos que teriam recebido parte dessa demanda estão itens de alimentação básica, como arroz, macarrão, óleo e café.

Assim, embora os indicadores apontem uma mudança no consumo após a restrição às apostas, o desempenho do varejo alimentar paranaense também reflete outros movimentos na renda das famílias e nas estratégias comerciais dos supermercados.