Guaratuba

União libera uso gratuito de área tradicional da pesca no Litoral do Paraná

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Julia Moreira
- Atualizado: 12/11/26 20h24
Prefira a Tribuna no Google
Fotografia aérea em plano geral de uma faixa costeira, baía e canal marítimo, captada sob luz solar diurna. Em primeiro plano e à direita, uma praia de areia clara estende-se ao longo da costa, com pequenas ondas a rebater na margem. Várias pessoas caminham na areia e junto à linha de água, enquanto guarda-sóis e vegetação costeira, incluindo palmeiras e construções residenciais, ocupam a orla terrestre. No plano intermediário, as águas profundas e ligeiramente encrespadas da baía ocupam grande parte da composição. Uma balsa ou embarcação de transporte de veículos cruza o canal navegável, acompanhada por pequenas lanchas e barcos dispersos. Ao fundo, a margem oposta exibe uma cidade costeira com edifícios baixos e inúmeras embarcações ancoradas ao longo do porto, sob um horizonte claro.
Ação permite planejamento de melhorias na área. Foto: Arquivo/Albari Rosa/Gazeta do Povo.

Após décadas de ocupação sem regularização formal, a área utilizada pela Cooperativa dos Pescadores na região de Piçarras, às margens da Baía de Guaratuba, terá sua destinação reconhecida por meio de um contrato de cessão de uso gratuito da União.

A Prefeitura de Guaratuba assinou o documento nesta segunda-feira (9), garantindo ao município o direito de utilizar o espaço por 20 anos, com possibilidade de prorrogação. O terreno será destinado à implantação, manutenção e funcionamento de um complexo de apoio à atividade pesqueira.

A medida busca dar segurança jurídica a uma área que faz parte da história da pesca no município. Em Piçarras, o espaço é tradicionalmente utilizado pelos pescadores como ponto de apoio para as atividades no mar, além de abrigar a estrutura da Cooperativa.

+ Leia mais

A regularização também contribui para preservar o território diante das mudanças no litoral, onde a valorização imobiliária e o crescimento do turismo aumentam a disputa pelo uso de áreas próximas à baía.

Entenda o impasse histórico

Por estar às margens da Baía de Guaratuba, o terreno pertence à União e é administrado pela Secretaria do Patrimônio da União (SPU). Sem um documento formal que autorizasse a ocupação, os pescadores e o poder público enfrentavam entraves para realizar melhorias e buscar recursos destinados à infraestrutura do local.

A falta de regularização também dificultava o planejamento de investimentos em estruturas necessárias ao beneficiamento, armazenamento e comercialização do pescado.

O processo foi conduzido pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal da Pesca, em diálogo com a SPU. A solução adotada foi a cessão gratuita da área ao município, que passa a responder legalmente pela destinação do espaço durante o período previsto no contrato. O uso fica vinculado à implantação e ao funcionamento do complexo de apoio à pesca, conforme estabelecido no documento.

Além da permanência das estruturas em terra, a regularização busca preservar o acesso dos pescadores às áreas de pesca e às águas da União. A garantia desse acesso também está entre os aspectos que podem ajudar a manter a atividade artesanal diante da expansão de outros usos náuticos e turísticos na baía.

Com a formalização, a área passa a contar com uma base jurídica para o planejamento de melhorias. Entre as necessidades que podem ser discutidas estão a recuperação de trapiches, a ampliação de câmaras frias e da estrutura de produção de gelo, além de adequações para o beneficiamento do pescado.

Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias do estado do Paraná!
Seguir no Google