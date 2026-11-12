Portos do Paraná emendam terceiro recorde de movimentação em 2026

Os portos paranaenses movimentaram 5,9 milhões de toneladas de cargas em outubro, o maior volume já registrado para o mês. O resultado supera em 42,4 mil toneladas o recorde anterior, alcançado em outubro de 2025, quando foram movimentadas 5,86 milhões de toneladas. O avanço foi puxado principalmente pelas exportações, que cresceram 7,8% na comparação anual, com destaque para os embarques de soja.

Ao todo, as exportações somaram 3,83 milhões de toneladas, enquanto as importações chegaram a 2,09 milhões. A soja respondeu por 28,5% dos produtos enviados ao exterior e teve alta de 34% em relação a outubro do ano passado, com pouco mais de 1 milhão de toneladas embarcadas. Também cresceram os envios de farelo de soja (14%), açúcar ensacado (49%) e celulose (118%).

A movimentação de veículos também registrou um dos melhores desempenhos do ano. Foram 30.095 unidades em outubro, entre 26.807 importadas e 3.288 exportadas. É o maior volume mensal de 2026 e o melhor resultado para um único mês desde 2018. No acumulado de janeiro a outubro, o total chegou a 162,1 mil veículos, alta de 78% sobre o mesmo período de 2025.

Soja se aproxima de recorde anual de exportações

A soja mantém a liderança entre os produtos exportados pelos portos paranaenses em 2026. De janeiro a outubro, foram 14,38 milhões de toneladas embarcadas, volume 11% superior ao registrado nos dez primeiros meses do ano passado. O número já se aproxima das 14,6 milhões de toneladas exportadas durante todo o ano de 2025. A China concentra cerca de 85% das compras do grão enviado por Paranaguá.

Outras cargas também apresentaram avanço no acumulado do ano. As exportações de óleos vegetais cresceram 76% entre janeiro e outubro, com destaque para o óleo de soja, que alcançou 1,43 milhão de toneladas, alta de 89,4%. Já os embarques de carne de frango somaram 2,08 milhões de toneladas, acréscimo de 307 mil toneladas em relação ao mesmo período de 2025. Paranaguá respondeu por 46,8% das exportações brasileiras do produto.

O resultado de outubro foi alcançado mesmo com o volume de chuvas acima da média histórica na região portuária. Este é o terceiro recorde mensal de movimentação registrado pelos portos paranaenses em 2026, depois dos resultados de janeiro, com 5,28 milhões de toneladas, e abril, com 6,01 milhões.