Cinco cidades do Paraná vão receber megainvestimento de R$ 1 bilhão para criação de suínos, aves e peixes

Novas unidades de produção de aves, suínos e peixes estão previstas para diferentes municípios do Paraná, com investimentos superiores a R$ 1,3 bilhão. Os projetos incluem estruturas industriais, ampliação da capacidade produtiva e geração de empregos, principalmente no Interior do Estado.

Os planos foram apresentados nesta quinta-feira (12), em Curitiba, pela Lar Cooperativa Agroindustrial, responsável por parte dos recursos, em conjunto com produtores integrados.

Um dos maiores investimentos está previsto para Laranjeiras do Sul, na região Centro-Sul, onde serão implantadas duas Unidades Produtoras de Desmamados (UPDs), destinadas à criação de leitões. O projeto prevê mais de R$ 500 milhões em recursos, capacidade para 31,6 mil matrizes e produção superior a 900 mil leitões por ano.

Para viabilizar a instalação, foi adquirida uma área de 276 hectares por R$ 31,5 milhões, sendo R$ 29,9 milhões do Governo do Estado e R$ 1,5 milhão do município. A expansão também envolve produtores integrados, que deverão investir R$ 350,4 milhões na construção de 21 crechários e 300 unidades de terminação de suínos.

Novas estruturas no Oeste e no Norte

Outros R$ 350 milhões estão previstos para empreendimentos em São José das Palmeiras, Rio Bom e Diamante D’Oeste, voltados à produção de aves e leitões. Juntos, os projetos têm potencial de gerar mais de 280 empregos diretos, considerando a segunda etapa da expansão em São José das Palmeiras.

Neste município, a construção de uma Unidade de Recria de Aves está em andamento. O investimento total será de R$ 155 milhões, dividido em duas fases. A primeira, de R$ 85 milhões, tem conclusão prevista para março de 2027 e capacidade para recriar 780 mil matrizes por ano, além da geração de mais de 100 empregos.

A segunda etapa, já aprovada, prevê outros R$ 70 milhões, com dois novos núcleos e capacidade adicional de 520 mil matrizes por ano. O início está previsto para 2028.

Nova indústria de peixes em Missal

Na piscicultura, Missal deverá receber uma unidade industrial com investimento inicial de R$ 100 milhões. A estrutura terá capacidade para processar até 90 mil peixes por dia, com início das operações previsto para outubro de 2028.

A projeção é de 250 empregos até 2030. O empreendimento ampliará a estrutura de processamento de pescado no Oeste, onde já existe uma unidade em São Miguel do Iguaçu, com capacidade de 50 mil peixes por dia.

Parte dos investimentos está vinculada ao programa estadual Rota do Progresso, que prevê incentivos para atrair empreendimentos a 80 municípios paranaenses com menores indicadores de renda. Os empreendimentos ainda estão em fase de implantação ou planejamento, com etapas previstas até 2028.